Онищенко рассказал, как сделать водку менее привлекательной

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Водку надо обклеить предупреждениями о ее вреде по аналогии с сигаретами, чтобы сделать менее привлекательной, прокомментировал новую стратегию Минздрава депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Депутат добавил, что это предложение можно расширить и дополнить: надо продолжить политику повышения цены на водку, и в будущем можно ее, как сигареты, на прилавках закрывать.

"И вообще водку надо перестать продавать", — заключил он.

Также Онищенко призвал ограничить рекламу колбасы, шоколада и газировки, потому что она приучает общество употреблять в пищу мусорную еду.

"Реклама преследует одну цель – агрессивное увеличение потребления, она деформирует нашу с вами культуру питания, а для наших детей она формирует ее", — заявил депутат РИА Новости.

Ранее Минздрав опубликовал стратегию по формированию здорового образа жизни, которая включает в себя меру, обязывающую производителей водки размещать на бутылках информацию о вреде ее употребления, а также ограничение по времени рекламы некоторых продуктов на телевидении.