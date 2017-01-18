Онищенко назвал колбасу и газировку мусорной едой

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рекламу колбасы, шоколада и газировки надо ограничивать, потому что она приучает общество употреблять в пищу мусорную еду, прокомментировал инициативу Минздрава о рекламе ряда продуктов на телевидении депутат ГД от "Единой России", бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Ранее Минздрав опубликовал стратегию по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ), которая включает в себя меру по ограничению по времени рекламы колбасы, шоколада и газировки на российском телевидении.

"Все это мусорная еда, поскольку реклама преследует одну цель – агрессивное увеличение потребления, она деформирует нашу с вами культуру питания, а для наших детей она формирует ее", — заявил Онищенко РИА Новости.

"В этих ограничениях есть смысл, и я это предложение категорически поддерживаю", — добавил депутат.