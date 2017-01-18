Минздрав предложил ограничить рекламу шоколада, колбасы и газировки

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рекламу колбасы, шоколада и газировки на российском телевидении предлагают ограничить по времени. Такая мера упомянута в стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), проект которой опубликован на сайте НИЦ профилактической медицины Минздрава России.

"Законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия), а также введение акцизов на сладкие газированные напитки, фаст-фуд и шоколадные батончики", — говорится в документе о механизмах решения задач стратегии.

Отмечено, что в стране не организован учет потребления поваренной соли, сахара, транс-изомеров жирных кислот и насыщенных животных жиров, оказывающих вредное воздействие на организм. Недостаточны меры по ограничению продажи рядом с образовательными учреждениями вредных для детей продуктов, в том числе, той же сладкой газировки и чипсов.

По мнению авторов документа, следует подумать о запрете рекламы целого ряда продуктов, польза для здоровья или лечебные свойства которых объективно не доказаны.

При этом проект стратегии предусматривает законодательное закрепление налоговых преференций для производителей продуктов здорового питания.