Минздрав предложил ограничить рекламу шоколада, колбасы и газировки

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рекламу колбасы, шоколада и газировки на российском телевидении предлагают ограничить по времени. Такая мера упомянута в стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), проект которой опубликован на сайте НИЦ профилактической медицины Минздрава России.
Отмечено, что в стране не организован учет потребления поваренной соли, сахара, транс-изомеров жирных кислот и насыщенных животных жиров, оказывающих вредное воздействие на организм. Недостаточны меры по ограничению продажи рядом с образовательными учреждениями вредных для детей продуктов, в том числе, той же сладкой газировки и чипсов.
При этом проект стратегии предусматривает законодательное закрепление налоговых преференций для производителей продуктов здорового питания.