Минздрав предложил создать сеть бесплатных столовых для бедных

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сеть бесплатных диетических столовых для людей, находящихся за чертой бедности, может появиться в России, следует из стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ), проект которой опубликован на сайте НИЦ профилактической медицины Минздрава РФ.

"Формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)", — говорится в задачах опубликованного проекта стратегии.