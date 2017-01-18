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Общество

Бастрыкин поручил защитить права врачей из-за участившихся нападений на них

17:4518.01.2017
(обновлено: 18:57 18.01.2017)
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Врач скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков, заявила в среду и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Автомобиль следственного комитета СК РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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"В связи с участившимися случаями нападения на сотрудников скорой медицинской помощи председатель СК России Александр Бастрыкин поручил всем следственным подразделениям проанализировать ситуацию в регионах и отреагировать на воспрепятствование деятельности врачей", — сказала Петренко.

"Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных проверить все случаи, по которым не было проведено соответствующих процессуальных проверок, и при наличии законных оснований незамедлительно возбудить уголовные дела. Следственный комитет намерен защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь и спасает жизни людей", — добавила она.

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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По ее словам, в большинстве случаев нападения на медработников могут стоить жизни тем, к кому они едут на помощь. Петренко подчеркнула, что подобные факты должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".

Петренко напомнила, что в начале января водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой", а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. "Скорая помощь" около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека.

Леонид Рошаль. Архивное фото
© РИА Новости/Аврора. И. Кизиров, Е. Васильев, Л. Бескоровайная
Рошаль: нападение на врача должно наказываться так же, как на полицейского
В СК отметили, что этот случай далеко не единственный. Так, на днях в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя "скорой помощи" на проезжей части. Другой случай связан с нападением на московскую бригаду скорой помощи в 2016 году. Тогда мужчина напал на врачей, которые прибыли к нему на вызов. А в Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге. Кроме этого, в настоящее время столичные следователи продолжают расследование дела о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки, добавила Петренко.

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Общество
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Grey_Hanter
    Врачей нужно защитить от инструкций чиновников. Чиновники обложили медиков инструкциями по западному образцу, которые в РФ работать не могут. Другой климат (им не понять). Но сфера "жизни и смерти" в руках врачей. Каждый обратившийся (в крайнем возбуждении от угрозы жизни родным и близким) принимает на себя "удар инструкцией", которыми руководствуется врач!? Инструкции не могут вылечить: но убить - легко.. Все беды на Руси от бестолковых руководителей и жадных чиновников.. Развалить медицину - это им удалось, а вот вернуть грамотных врачей в сферу спасения людей и жизней - им не дано. Теперь население лечиться само, потому, что врачи помочь не могут.. по инструкции ничего сделать не получиться... А уж если люди бегут за помощью к беспомощным врачам - значит точно: обречены на выживание. В СССР выжить было проще, потому, что врачи лечили и на инструкции не оглядывались!
    18:55
    18.01.2017
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