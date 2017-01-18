Бастрыкин поручил защитить права врачей из-за участившихся нападений на них

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков, заявила в среду и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"В связи с участившимися случаями нападения на сотрудников скорой медицинской помощи председатель СК России Александр Бастрыкин поручил всем следственным подразделениям проанализировать ситуацию в регионах и отреагировать на воспрепятствование деятельности врачей", — сказала Петренко.

"Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных проверить все случаи, по которым не было проведено соответствующих процессуальных проверок, и при наличии законных оснований незамедлительно возбудить уголовные дела. Следственный комитет намерен защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь и спасает жизни людей", — добавила она.

По ее словам, в большинстве случаев нападения на медработников могут стоить жизни тем, к кому они едут на помощь. Петренко подчеркнула, что подобные факты должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".

Петренко напомнила, что в начале января водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой", а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. "Скорая помощь" около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека.

В СК отметили, что этот случай далеко не единственный. Так, на днях в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя "скорой помощи" на проезжей части. Другой случай связан с нападением на московскую бригаду скорой помощи в 2016 году. Тогда мужчина напал на врачей, которые прибыли к нему на вызов. А в Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге. Кроме этого, в настоящее время столичные следователи продолжают расследование дела о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки, добавила Петренко.