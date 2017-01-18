Изъятых в Москве детей могут отдать в новую приемную семью

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Детям, изъятым из приемной московской семьи, могут подобрать новую семью или же, при их желании, оставить их в социальном учреждении, сообщил глава департамента социальной защиты Владимир Петросян.

"Дети будут находиться в социальном учреждении, они получают реабилитацию. Будем подбирать дополнительную приёмную семью. Захотят остаться здесь – останутся здесь", — сказал глава ведомства в эфире Life.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи 10 несовершеннолетних детей.