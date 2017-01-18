С семьей, из которой изъяли 8 приемных детей, расторгают договор об опеке

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. С многодетной семьей из Москвы, в которой изъяли восемь приемных детей, расторгают договор об опеке, рассказал руководитель столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян.
По его словам, следователи возбудили в отношении отца уголовное дело по статье 116 ("Побои" — ред.) и начали допрос детей. Позднее эту информацию подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Петросян подчеркнул, что есть свидетельства того, что "дети были многого лишены".
"Это, конечно, странно. При том, что город ежемесячно выделял на содержание этих детей свыше 630 тысяч", — добавил он.
По словам главы департамента, есть вопросы к органам опеки, которые проводили обследование этой семьи. Как заверил Петросян, будут приняты меры, "чтобы таких случаев впредь не повторялось".
Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок доставили в больницу, где оказали помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы забрали из семьи десять несовершеннолетних детей, некоторые из них ВИЧ-инфицированы.