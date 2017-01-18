С семьей, из которой изъяли 8 приемных детей, расторгают договор об опеке

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. С многодетной семьей из Москвы, в которой изъяли восемь приемных детей, расторгают договор об опеке, рассказал руководитель столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян.

"Возвращать детей в эту семью категорически нельзя, потому что все абсолютно дети категорически подтверждают факт того, что их папа бьет, они боятся этого папу", — сказал он в эфире Life

По его словам, следователи возбудили в отношении отца уголовное дело по статье 116 ("Побои" — ред.) и начали допрос детей. Позднее эту информацию подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Петросян подчеркнул, что есть свидетельства того, что "дети были многого лишены".

"Это, конечно, странно. При том, что город ежемесячно выделял на содержание этих детей свыше 630 тысяч", — добавил он.

По словам главы департамента, есть вопросы к органам опеки, которые проводили обследование этой семьи. Как заверил Петросян, будут приняты меры, "чтобы таких случаев впредь не повторялось".

Детям же подберут новую семью или, при их желании, оставят в социальном учреждении.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок доставили в больницу, где оказали помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы забрали из семьи десять несовершеннолетних детей, некоторые из них ВИЧ-инфицированы.