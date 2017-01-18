В Крыму отметили 363-ю годовщину объединения Украины и России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. В Крыму прошел митинг, посвященный 363-й годовщине Переяславской рады, которая приняла историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.

В митинге у памятника Богдану Хмельницкому в Симферополе приняли участие несколько сот человек, в том числе, глава крымского парламента Владимир Константинов и лидеры непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Собравшиеся держали в руках флаги России, Крыма, ДНР и ЛНР, Русской общины Крыма.

По итогам митинга была принята резолюция с поддержкой народов ДНР и ЛНР. "Когда-то богатая и цветущая, братская нам Украина после государственного переворота 2014 года погрузилась в пучину ненависти и гражданской войны", — говорится в резолюции.

Собравшиеся уверены, что рано или поздно митинги в честь Переяславской рады помимо Крыма, Донецка и Луганска пройдут в Харькове, Днепропетровске, Херсоне, Одессе и Запорожье, и это станет символом великого славянского единства.

Запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого в Переяславе 18 января 1654 года было принято решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.

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