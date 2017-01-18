Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов предлагает на уровне закона закрепить за мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы.

Внесенный им законопроект дает мужчине со средним специальным образованием право не сдавать экзамены при зачислении на бюджетные места в вузах педагогической направленности для обучения по программам бакалавриата и магистратуры.

По замыслу депутата, такую привилегию получат только те, кто отработал пять лет в учебных организациях среднего и дошкольного образования.

Автор считает, что мужчины-педагоги помогают формированию мужской психологии у детей, однако с каждым годом их в системе образования все меньше.

"Нужно переделывать распространенный в обществе взгляд, что школа — не место для мужчин. Именно мужчина-педагог способен сформировать такой образ школы, который будет притягателен для мальчика", — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.