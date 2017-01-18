Бречалов рассказал, кого видит на месте секретаря Общественной палаты

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), секретарь нынешнего созыва Общественной палаты (ОП) РФ Александр Бречалов может порекомендовать на место нового секретаря ОП множество достойных людей, главное, "чтобы была преемственность".

Ранее стало известно о том, что первое пленарное заседание нового созыва Общественной палаты должно состояться в июне 2017 года.

"Топ-100 есть. Я горжусь работой Вячеслава Бочарова, Дианы Гурцкой, Сангаджи Тарбаева. Просто основываюсь на результатах нашей совместной деятельности. Есть очень много людей, которые даже не входят в Общественную палату… Достойных людей очень много. Важно, чтобы была преемственность, этого очень бы хотелось. Я редко даю себе и своей команде положительную оценку, но считаю, что нам удалось многое сделать. И то, что мы заложили — это фундамент на будущее", — рассказал Бречалов в интервью РИА Новости.

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