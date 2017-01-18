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Общество

Милонов предложил заменить "Дом-2" кулинарными шоу

15:4218.01.2017
(обновлено: 17:30 18.01.2017)
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов призвал запретить показ реалити-шоу "Дом-2", так как оно направлено на разрушение традиционных отношений, а вместо него транслировать больше кулинарных и плотницких передач.

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© РИА Новости. Федоренко Владимир
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На пленарном заседании Госдумы в среду рассматривался законопроект, предлагающий увеличить с одного до трех месяцев срок со дня подачи заявления о расторжении брака, по истечении которого производится развод.

"Такие телешоу, как "Дом-2", – это шоу, которые направлены на разрушение традиционных отношений, на разрушение правильного взгляда на отношения между мужчиной и женщиной. Надо запретить "Дом-2", запретить в принципе такое явление на нашем телевидении, радио и где бы только не было", — сказал Милонов РИА Новости, комментируя законопроект.

Депутат считает, что подобные шоу не учат, как правильно вести супружескую жизнь или налаживать отношения, а, напротив, "пропагандируют стиль жизни "бери от жизни все".

"Лучше, чтобы таких передач, как "Дом-2", на нашем телевидении не существовало. Вместо "Дома-2" на телевидении лучше бы показывали кулинарные телешоу или как правильно мастерить что-то из дерева, какое-нибудь плотницкое шоу", — заключил он.

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Общество
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20 пользователей оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • pli01
    Тут с ним на 100% согласен. Слишком много развелись на нашем ТВ программ для дебилизации. Дом 2 , Остров любви, канал ТНТ часто подобную путь "крутит", или ещё чего подобное. Наследие Собчачки не раз пытались закрыть , даже министр внутренних дел, и что? Видно властям нужно чтобы население отвлекалось на подобные шоу, умных уже хватает, они все при деле, осталось работяг, которым много не надо. Сейчас и юмор стал пошлым, остроумием и не пахнет. Даже КВН не тот, редко что бывает действительно смешно.
    16:20
    18.01.2017
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  • Чародей Кудесник
    И снова Подрывает!Бездуховно!Запретить! от Милонова. Хотя лично я руками и ногами за запрет Дом-2.
    16:07
    18.01.2017
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