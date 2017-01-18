Милонов предложил заменить "Дом-2" кулинарными шоу

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов призвал запретить показ реалити-шоу "Дом-2", так как оно направлено на разрушение традиционных отношений, а вместо него транслировать больше кулинарных и плотницких передач.

На пленарном заседании Госдумы в среду рассматривался законопроект, предлагающий увеличить с одного до трех месяцев срок со дня подачи заявления о расторжении брака, по истечении которого производится развод.

"Такие телешоу, как "Дом-2", – это шоу, которые направлены на разрушение традиционных отношений, на разрушение правильного взгляда на отношения между мужчиной и женщиной. Надо запретить "Дом-2", запретить в принципе такое явление на нашем телевидении, радио и где бы только не было", — сказал Милонов РИА Новости, комментируя законопроект.

Депутат считает, что подобные шоу не учат, как правильно вести супружескую жизнь или налаживать отношения, а, напротив, "пропагандируют стиль жизни "бери от жизни все".

"Лучше, чтобы таких передач, как "Дом-2", на нашем телевидении не существовало. Вместо "Дома-2" на телевидении лучше бы показывали кулинарные телешоу или как правильно мастерить что-то из дерева, какое-нибудь плотницкое шоу", — заключил он.