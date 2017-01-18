В Иваново переливание крови без согласия отца спасло жизнь ребенку

ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. Решение суда о проведении переливания крови девочке в Ивановской области, несмотря на отказ отца из-за религиозных убеждений, спасло ребенку жизнь, сообщила в среду РИА Новости директор департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Романчук.

По данным прокуратуры Ивановской области, 12 января девочка была госпитализирована в детское гематологическое отделение областной клинической больницы с диагнозом "анемия тяжелая неопределенного генеза". В соответствии с требованиями закона, от отца несовершеннолетней было получено добровольное согласие на медицинское вмешательство с указанием об отказе от переливания донорской крови и ее компонентов по причине религиозных убеждений.

Консилиум врачей подтвердил безотлагательную необходимость в переливании донорской крови ребенку по жизненным показаниям. В этой связи врачи обратились в прокуратуру, и на следующий день Ленинский районный суд Иваново удовлетворил требования надзорного ведомства о разрешении на проведение переливания крови ребенку.

"Мы вообще этой проблемой занимаемся второй год. Это не первый случай, и по нашей инициативе, когда выявляется такая ситуация, угрожающая жизни ребенка, немедленно сообщать в прокуратуру, и немедленно, в течение суток, по суду решается этот вопрос — чтобы спасти жизнь ребенка… У нас совместно с прокуратурой отработана система спасения жизни детей, когда их родители из религиозных соображений (свидетели Иеговы) готовы пожертвовать жизнью ребенка", — сказала Романчук.

По ее словам, состояние девочки требовало немедленного переливания крови, и ребенок мог погибнуть.

"Это второй случай такого быстрого решения проблемы", — отметила собеседница агентства. Первый, по словам Романчук, был в 2016 году — тогда переливание крови тоже спало жизнь ребенку.