Путин призвал сохранить низкий уровень безработицы

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Необходимо сохранить низкий уровень инфляции и безработицы, а также оперативно реагировать на возможные риски для российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

Открывая в среду совещание по экономическим вопросам, глава государства отметил, что необходимо "сверить часы", обсудив текущее положение российской экономики и существующие в ней проблемы, а также что необходимо сделать по линии правительства, Центробанка и администрации президента. По словам президента, в конце 2016 года был отмечен ряд положительных тенденций в экономике, но в то же время он напомнил, что они могут быть неустойчивыми.

"Вместе с тем, нужно признать, что это пока не устойчивые тенденции, и нам нужно определиться, что является самым главным для того, чтобы поддержать эти положительные явления в российской экономике", — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Хотел бы подчеркнуть, что важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, безусловно, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы, обеспечить меры реагирования на возможные риски", — уточнил президент.

Он также добавил, что необходимо поддержать малый и средний бизнес, имея в виду финансовые инструменты для обеспечения предпринимательской инициативы и притока инвестиций.