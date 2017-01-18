Глава СПЧ считает Конституцию достаточно полной по части высших ценностей

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Такие ценности, как семья, родина, патриотизм и справедливость уже есть в российской Конституции, необходимо просто выполнять то, что написано в основном законе, а это пока делают не все и не всегда, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко отметил, что конституция РФ нуждается в пересмотре; по мнению знаменитого кинорежиссера, для построения национальной государственности в ней необходимо зафиксировать высшие ценности: семью, родину, патриотизм, справедливость, считает парламентарий.

"И семья, и родина, и патриотизм, и справедливость уже есть в нашей конституции. Нужно просто выполнять то, что написано в Конституции, а вот это, к сожалению, мы пока делаем не все и не всегда", — сказал Федотов, комментируя инициативу депутата.