Матвиенко: изъятие детей из многодетной семьи в Москве было поспешным

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Изъятие детей из многодетной семьи в Зеленограде было поспешным, для этого не было достаточных оснований, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я не даю сейчас правовой оценки, а высказываю своё личное мнение. Но считаю, что здесь были совершены поспешные действия, для которых не было достаточных оснований", — заявила спикер журналистам.

По мнению Матвиенко, изъятие детей из семьи должно оставаться всегда крайней мерой.

"Здесь была обеспеченная семья. Сначала надо было во всем разобраться, и только потом принимать такие решения", — считает она.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи 10 несовершеннолетних детей.