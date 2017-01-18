Порядок проведения профилактических медосмотров детей изменится

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа о порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, исключив предварительный или периодический медосмотр, следует из документа, опубликованного в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Для повышения качества и доступности медицинской помощи несовершеннолетним, а также снижения нагрузки на первичное звено здравоохранения, проектом приказа утверждается порядок проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних с исключением предварительных и периодических медицинских осмотров при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения", — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Таким образом, проектом приказа предусмотрена отмена действующего в настоящее время документа, в соответствии с которым несовершеннолетний в год поступления в образовательную организацию или в период обучения ежегодно проходил профилактический медосмотр, а также предварительный или периодический медосмотр.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в соответствии с ФЗ в России гарантируется право каждого человека на образование. Кроме того, действующим законодательством в сфере образования ‎не установлено медицинских противопоказаний к обучению или продолжению учебы при прохождении предварительных или периодических медицинских осмотров при поступлении в образовательное учреждение или в процессе обучения несовершеннолетних.