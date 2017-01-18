Кучерена: у Сноудена есть все основания для получения гражданства России

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена есть все юридические основания, чтобы в ближайшее время получить российское гражданство, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы Сноудена в России.

Ранее стало известно, что Сноудену продлен вид на жительство еще на 3 года, до 2020 года.

"По существу, у него сейчас есть все основания для того, чтобы в дальнейшем получать гражданство (РФ), в течение какого-то времени, поскольку по закону у нас срок проживания на территории России (для получения гражданства) – не менее 5 лет. То есть в случае, если он посчитает возможным в будущем, в ближайшее время, юридически это уже будет возможно. Сейчас он живет на территории России уже почти 4 года, законы не нарушает, никаких претензий к нему нет – это одно из оснований для продления вида на жительство", — сказал Кучерена.