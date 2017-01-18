Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила порог более чем на треть

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемический порог более чем на треть, сильнее всего — среди взрослых и школьников, сообщает НИИ гриппа.
По их данным, анализ заболеваемость показал, что заболеваемость ОРВИ (831,5 на 100 тысяч человек) была выше её базовой линии (697,3) на 19,2%, а заболеваемость гриппом (3,1) превысила базовую линию (1,9) на 63,2%.
Географическое распространение гриппа на территории Европейской части России: в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском ФО — широкое, в Сибири и на Дальнем Востоке – региональное и только в Южном ФО — локальное.