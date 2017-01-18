Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила порог более чем на треть

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемический порог более чем на треть, сильнее всего — среди взрослых и школьников, сообщает НИИ гриппа.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ (в сумме) в 59 городах в среднем по населению в целом составила 835,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тысяч человек, что выше недельного эпид. порога (615,0) на 35,7%. На этой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ повысилась во всех возрастных группах, особенно среди взрослого населения (на 77,7%) и школьников (на 72,4%)", — отмечает НИИ.

По их данным, анализ заболеваемость показал, что заболеваемость ОРВИ (831,5 на 100 тысяч человек) была выше её базовой линии (697,3) на 19,2%, а заболеваемость гриппом (3,1) превысила базовую линию (1,9) на 63,2%.

Географическое распространение гриппа на территории Европейской части России: в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском ФО — широкое, в Сибири и на Дальнем Востоке – региональное и только в Южном ФО — локальное.