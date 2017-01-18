"Мама 80-го уровня" vs ювенальная юстиция: история Светланы Дель

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости, Лариса Жукова. В Зеленограде Светлана Дель продолжает бороться за возвращение своих десяти детей. Многодетная мама подала в суд на полицию и органы опеки после изъятия.

Резонансная история обросла всевозможными слухами и еще раз привлекла внимание общества к проблемам приемных семей. РИА Новости попробовали разобраться в ситуации, опираясь на интернет-дневник Дель, источники в органах опеки Москвы и УВД Зеленограда, а также мнение экспертов.

Без предупреждения и постановления



Одиннадцатого января полиция Зеленограда без каких-либо уведомлений и постановлений отобрала десять детей Светланы. В течение часа, по данным друзей семьи, их увезли из двух разных детских садов, школы, балетной студии и с праздничной елки. Двое оказались в приюте – к ним Светлану пустили. Восемь – в инфекционном отделении больницы в разных палатах. Там карантин, и посетить их нельзя. Трое остаются дома: старшие дети успели забрать младшего Никиту из детского сада. К ним опека не проявляет интереса.

Адвокату Светланы никаких документов не предоставили. В опеке пояснили, что начальник забрала бумаги в Москву. При этом, по словам друзей семьи, в опеке сказали, что у них претензий никаких нет – только у полиции.

Однако источник РИА Новости в УВД Зеленограда сообщил, что Светлана Дель никогда не привлекала внимания органов. Сигнал от том, чтобы изъять детей, поступил от опеки.

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что никаких претензий к Светлане Дель не было: дети могут быть возвращены в семью. Инцидентом также заинтересовался Следственный комитет – московский главк ведет доследственную проверку законности действий органов опеки.

"Берем и не спорь"

Светлана Дель и её супруг Михаил переехали в Зеленоград в конце 2015 года. До этого они жили в Петербурге и были известны как активные приемные родители. Семья была нетипичной: до рождения собственного ребенка они взяли на воспитание семерых приемных детей, после – еще шестерых. Кроме того, под их опекой находился сын пропавшего без вести друга и двое подростков, которым в скором времени предстояло покинуть детский дом.

В 2009 году, когда Светлана начала вести интернет-дневник, они воспитывали троих приемных детей и дочь Михаила от первого брака Машу в большом загородном доме в посёлке Лисий Нос на берегу Финского залива.

Муж Светланы – генеральный директор "Европы ТВ", компании по производству телевизионных передач и фильмов, трижды отмеченных ТЭФИ – упоминается в дневнике редко. Сама Светлана, медик по образованию, работала в пресс-службе Мариинской больницы и подрабатывала в агентстве недвижимости. В свободное время женщина участвовала работе в благотворительного фонда помощи детям из детских домов "Апрель".

Став волонтером, Светлана довольно скоро поняла: единственное, чем действительно можно помочь, – это забрать ребенка из казенного учреждения в семью.

Все началось в 2006 году с Даши – первой дочери Светланы, писала она в дневнике:

"Помню с детдомом, где была моя девочка, ездили на концерт какой-то, а потом ходили обедать. А у дочки была "шефиня" (куратор — прим. РИА Новости). Идём мы втроем: мелкая посередине, а мы с двух сторон ее за руки держим. И я умом понимаю, что надо руку отпустить и другого ребенка взять, что глупо это, но не могу… В общем, забрала я ее".

Через три месяца Светлана забрала из детского дома брата Даши – Филиппа. Мальчика отдали неохотно: с неврологическими болезнями его называли "неперспективным", но всего через пару месяцев у Светланы было ощущение, что они "связаны одной пуповиной".

Через год забрали и второго брата Даши – Мишу: "Муж сам сказал: так нельзя, как это – он один маленький там останется. Берем и не спорь… Я и не спорила".

Фото опубликовано Svetlana Dell (@svetkaaa2012) Окт 24 2016 в 8:06 PDT

"У вас нет детей!"

Восьмимесячную Полину – "Полишку, Полюню, Хомячишку" – с тяжелым медицинским диагнозом Светлана удочерила в мае 2011 года: "Поля — это чудо. Правда. Это какой-то подарок Небес. Я не сентиментальный человек, но Поля покорила всю семью. Мне кажется, я чувствую каждое ее движение, каждую улыбку".

Имея четырех приемных детей, Светлана продолжала волонтерить: ездила по детдомам и даже оформила шефство над подростками Сашей и Ваней. Они скоро должны были покинуть детдома. Многодетная мама водила детей в музеи, аквапарки и океанариумы, на разные кружки, брала с собой на Чёрное море в Таганрог к родителям, а также в Болгарию, Италию, Финляндию и Швейцарию. От этих поездок остались фотографии с улыбающимися лицами. Описывала их успехи и рассказывала о каждой маленькой победе. Крестила.

Но каждый раз, при взаимодействии с руководством детдома, школ и органами опеки, ей припоминали, что у нее нет своих детей.

"Мой любимый вопрос: "А есть ли у вас дети? Это детдомные, а ваши? Если своего вдруг родите, этих куда?". Вчера только лицезрела, как на полном серьезе директор ПТУ уговаривала Сашу, что лучше б ей быть сиротой, а не жить в семье".

Ещё немного красоты! Всем прекрасного воскресного дня! #воскресенье #моидетимоебогатство #многодетейнебывает #многодетныесемьи #приемнаясемья #усыновление Фото опубликовано Svetlana Dell (@svetkaaa2012) Дек 4 2016 в 2:43 PST

Опекун один – государство

В декабре 2012 года Светлана поехала в Екатеринбург, где теперь объявлена эпидемия СПИДа, за десятимесячной Милой. Тогда же она начала работу над тем, чтобы оформить опеку над маленьким Женей с расстройством ЦНС. Как она писала, дети в детдоме почти не ходят и не умеют говорить, но при "старании и индивидуальном внимании" нескольким можно было бы помочь.

Директор детского дома, однако, заявила, что инициатива Светланы выглядит странно:

"Опекун Жене не нужен. У него уже есть опекун – это государство. И вообще, у вас слишком много детей. Столько – это подозрительно".

Светлану такие претензии никогда не смущали, но битву за Женю она не выиграла – ему пришлось остаться в детдоме. Зимой мама пяти приемных детей узнала, что беременна.

В мае 2013 года семья Дель пополнилась еще двумя дочками – Викой и Ритой – опять из Екатеринбурга. Светлана рассказала форумчанам, что ее пригласили местные органы опеки. А девочки, по словам Дель, общаясь с ней, стали меняться на глазах. В лучшую сторону.

Каждые три месяца все дети с тяжелым диагнозом посещали больницу, где врачи измеряли их вирусную нагрузку (последние годы была нулевой), и давали лекарства на три месяца вперед.

В июле появился единственный родной сын – маленький Никита. А уже в ноябре Светлана с мужем оформили опеку над трехлетним Сергеем и годовалой Лерой, которую не смогла забрать ее подруга.

Под новый 2015 год мама уже одиннадцати детей привезла сразу трех малышей: Артема, Катю и Петю. Последний был желанным ребенком в своей кровной семье, но у него диагностировали синдром Дауна. Родители от мальчика отказались. Катя тоже оказалась в детдоме при живых родителях, которые решили устроить свою судьбу без нее.

"Но ведь и не очень симпатичным, и с синдромом Дауна тоже нужна семья, что ж делать. Не пропадать же из-за одной несчастной лишней хромосомы", – коротко прокомментировала новое пополнение многодетная мама-волонтер.

Семья или детдом

На вопросы о том, как она справляется с таким количеством детей, Светлана отвечала: с помощью няни, мужа, бабушек и старших детей, с которыми им "очень повезло". Кто-то назвал ее "мамой 80-го уровня".

Однако мнения форумчан насчет благополучия этой многодетной семьи разделились. Одни, побывав в гостях, писали, что дети производят впечатление ухоженных и любимых. Другие спрашивали, чем семья Светланы отличается от детдома. Например, негативное мнение сложилось у пользователя marilandi, которая решила оставить своего ребенка в доме Дель на день:

"Мой ребенок за весь день ни разу не видел ни одного взрослого и был брошен на попечение Филиппа. На вопрос, почему ребенок сказал, что ее не кормили, Света внятно ответить не смогла. Так же, как и на вопрос, почему ребенок приехал весь в мазуте".

Методы Нэнси Томас

По предварительным данным, поводом для изъятия стало сообщение воспитателя о том, что на теле шестилетнего Сережи Деля есть синяки: якобы мальчик сказал, что его ударил папа.

Светлана писала о Сереже, что он страдает "расстройством привязанности" по Нэнси Томас: "Он врет постоянно. Без смысла. Без выгоды для себя зачастую. Спросишь, например, что было в садике на завтрак? Он скажет — сосиски. А на самом деле – каша. Какой смысл врать? Какая мне разница?"

Однако симптом "расстройство привязанности", предложенный Нэнси Томас, психиатры и психотерапевты считают недоказанным наукой. А ее учение и вовсе опасным. Дело в том, что сма женщина была кинологом и не имела психологического образования. Ее теория была основана на опыте дрессировки собак: кинолог предлагала родителям игнорировать базовые потребности детей (например, в еде), чтобы научить их слушаться. Среди жертв такого воспитания организация Advocates for children in therapy называет Ваню Скоробогатова, усыновленного американской семьей в 2003 году и погибшего в 2009 – от жестокого обращения.

Сама Светлана признавалась, что пытается воспитывать Сергея в рамках теории о нарушении привязанности:

"Стараюсь делать то, что советует Нэнси из возможного в наших реалиях. В сад-школу не ходим, максимально стараюсь замыкать общение на себя. Никаких приходящих-уходящих нянь. Обнимашки обязательные. Обкаканные вещи – стирать самому".

В день, когда детей забрали, отец семейства Михаил Дель уехал на похороны матери в Петербург. Уточнить, где он сейчас, друг семьи Мария Эрмель не смогла.

Также она затруднилась назвать фамилию воспитателя и номер детского сада, откуда полиции якобы поступил звонок. При этом в инстаграме она написала, что по инициативе воспитателя родители других детей из сада, куда ходил Сережа, написали письмо о том, что "дети в сад ходят в грязной одежде, а Света пьяная".

Светлана Дель отказалась выйти на связь.

Травля приемных семей

Несмотря на все вышеперечисленное, Мария Эрмель, мать четырех приемных детей с особенностями развития и друг семьи Дель, уверена, что более адекватных родителей, чем Светлана и Михаил, сложно найти. Она называет инцидент с изъятием сразу десяти детей травлей приемных семей. Органы опеки пошли на преступление, раскрыв данные о детях, уверена она:

"Выбрали красивую, яркую семью и решили разрушить. Её уже разрушили: растоптали и унизили. Даже если детей вернут: как они теперь, с разглашёнными диагнозами, пойдут в школу?"

По ее словам, эта ситуация выгодна руководству детдомов: "На каждого ребенка в месяц выделяется около 100 тысяч рублей, а на ребенка с инвалидностью – до миллиона. Доходит до него, в лучшем случае, тысяч семь рублей. Эти деньги, в отличие, от выделяемых родителям, легко украсть".

Однако руководитель группы по разработке профессионального стандарта специалистов органов опеки и попечительства, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних Галина Семья считает такую версию несостоятельной: "Деньги на ребенка в детдоме выделяются в муниципальном бюджете, они не спускаются из федерального. Местным властям выгоднее платить приемным родителям 20 тысяч рублей, чем на ребенка выделять миллион".

В 2015 году Светлана взяла последнюю дочь – Ирину, с поражением ЦНС. Тогда же Михаил оформил опеку над всеми приемными детьми. В конце года они переехали в Зеленоград, где и произошел прогремевший на всю страну случай.

Профессиональные родители



Треть детей из банка данных для усыновления – с инвалидностью. Приемным родителям, которые решатся оформить опеку над ними, положены ежемесячные вознаграждения. В Москве они самые высокие по России – 25 тысяч рублей каждому родителю и около 20 тысяч на пособие на ребенка, рассказывает Галина Семья.

"Минимум 50 тысяч рублей ежемесячно получают за ребенка-инвалида, если в семье оба родителя. Нередки случаи, когда они злоупотребляют выплатами: почуяв запах больших денег, начинают оформлять кредиты. Потом приходят в опеку, просят дать еще одного инвалида – не хватает денег на ипотеку".

Источник в органах опеки Москвы сообщила агентству, что недавно в Москву приехала семья с 15 детьми с инвалидностью. Родители не герои, а предприимчивые люди, считает она:

"Теперь у них дача-дворец, лошади, и дети дома практически не живут – все время в санаториях или где-то еще… Но почему-то, когда ребенка с нарушениями поведения из детдома отправляют в дурдом, то это карательная психиатрия, а когда его отправляет туда приемная мать – это забота о его здоровье. Мать назвала парня вором только за взятые без спроса из холодильника сосиски".

Как заявил руководитель столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян, с многодетной семьей Дель расторгнут договор об опеке восьми детей: город перечислял им ежемесячно свыше 630 тысяч рублей. По его словам, есть свидетельства того, что "дети были многого лишены".

Помимо больших выплат, в Москве есть другое заманчивое предложение: если родители воспитывают пять приемных детей, трое из которых с инвалидностью, и в течение десяти лет к ним нет никаких претензий от органов опеки, то они имеют право получить квартиру.

По случайному совпадению, Светлана Дель является приемной мамой около десяти лет и недавно переехала в Москву – в город с максимальными выплатами за опеку детей с инвалидностью. После чего сразу начались проблемы.

Самое странное, что за десять лет никаких нареканий к семейству Дель не было. Опекой было составлено минимум 30 отчетов: детей проверяли планово два раза в год и каждый раз при устройстве в семью нового ребенка.

То, что именно сейчас появились основания лишить их государственной поддержки, вызывает вопросы, говорит Галина Семья.

Также удивительно и отсутствие интереса опеки к оставшимся дома детям: Филиппу, Мише и Никите – если действительно есть опасность, почему они остаются со Светланой, замечают друзья семьи.

© Фото: из дневника Светланы Дель Рисунок детей Светланы Дель

Ювенальная юстиция и чудовищный непрофессионализм

Специалисты считают, что в первую очередь надо решить проблему с отобранием детей сотрудниками МВД. Полиция имеет право срочно изъять детей из семьи, если им угрожает непосредственная опасность. Органы опеки прибегают к их помощи, чтобы не составлять акты и не проводить исследование жизни ребенка, говорит правозащитник центра "Иван-чай" Анна Кисличенко. По ее словам, это стало порочной практикой.

"Как я знаю, полиция ездила забирать детей в разные точки города, без предупреждения и документов. Что угрожало им на ёлке, в балетной студии? Я не вижу такой срочности. Это почище любой ювенальной страны вроде Норвегии", – в свою очередь говорит Галина Семья.

По ее словам, органы опеки проявили непрофессионализм и даже совершили преступление, изъяв сразу десять детей и распределив их в разные места. В Москве при департаменте соцзащиты существует специальный консилиум, который рассматривает вопросы отобрания в течение трех дней:

"Есть специалисты, которые могут оценить ситуацию, поговорив с детьми, определить происхождение синяка: в результате удара ремнём, прижигания сигареты или во время игры. Я не понимаю, почему не привлекли их".

В прошлом году, по данным Галины Семьи, 61621 ребенок был лишен родителей и отправлен в детдом. Из них только пять тысяч удалось вернуть в семью. Главная проблема в том, что нет никаких правовых механизмов, которые позволяют вернуть детей, если органы опеки ошиблись. Так же, как и нет термина "изъятие" – вместо него юристы до сих пор используют более политкорректное "отобрание до выяснения обстоятельств".

Ситуацию со Светланой Дель член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних считает небезнадежной: благодаря шуму, который подняли в сети и СМИ. Но сколько менее известных родителей рискуют не вернуть детей домой, сказать гораздо сложнее.