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Общество

"Мама 80-го уровня" vs ювенальная юстиция: история Светланы Дель

Тема:
Изъятие детей из приемной семьи в Москве (24)
13:4618.01.2017
(обновлено: 15:33 19.01.2017)
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Дети Светланы Дель
© Фото: инстаграм Светланы Дель

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости, Лариса Жукова. В Зеленограде Светлана Дель продолжает бороться за возвращение своих десяти детей. Многодетная мама подала в суд на полицию и органы опеки после изъятия.

Резонансная история обросла всевозможными слухами и еще раз привлекла внимание общества к проблемам приемных семей. РИА Новости попробовали разобраться в ситуации, опираясь на интернет-дневник Дель, источники в органах опеки Москвы и УВД Зеленограда, а также мнение экспертов.

Без предупреждения и постановления

Одиннадцатого января полиция Зеленограда без каких-либо уведомлений и постановлений отобрала десять детей Светланы. В течение часа, по данным друзей семьи, их увезли из двух разных детских садов, школы, балетной студии и с праздничной елки. Двое оказались в приюте – к ним Светлану пустили. Восемь – в инфекционном отделении больницы в разных палатах. Там карантин, и посетить их нельзя. Трое остаются дома: старшие дети успели забрать младшего Никиту из детского сада. К ним опека не проявляет интереса.

Правосудие. Архивное фото
© Fotolia/ Corgarashu
В Зеленограде проверят законность изъятия десяти детей из приемной семьи

Адвокату Светланы никаких документов не предоставили. В опеке пояснили, что начальник забрала бумаги в Москву. При этом, по словам друзей семьи, в опеке сказали, что у них претензий никаких нет – только у полиции.

Однако источник РИА Новости в УВД Зеленограда сообщил, что Светлана Дель никогда не привлекала внимания органов. Сигнал от том, чтобы изъять детей, поступил от опеки.

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что никаких претензий к Светлане Дель не было: дети могут быть возвращены в семью. Инцидентом также заинтересовался Следственный комитет – московский главк ведет доследственную проверку законности действий органов опеки.

"Берем и не спорь"

Светлана Дель и её супруг Михаил переехали в Зеленоград в конце 2015 года. До этого они жили в Петербурге и были известны как активные приемные родители. Семья была нетипичной: до рождения собственного ребенка они взяли на воспитание семерых приемных детей, после – еще шестерых. Кроме того, под их опекой находился сын пропавшего без вести друга и двое подростков, которым в скором времени предстояло покинуть детский дом.

В 2009 году, когда Светлана начала вести интернет-дневник, они воспитывали троих приемных детей и дочь Михаила от первого брака Машу в большом загородном доме в посёлке Лисий Нос на берегу Финского залива.

Подросток у окна. Архивное фото
© Fotolia/ Jan H. Andersen
В Татарстане местные власти рассказали, из-за чего изымают детей из семей
Муж Светланы – генеральный директор "Европы ТВ", компании по производству телевизионных передач и фильмов, трижды отмеченных ТЭФИ – упоминается в дневнике редко. Сама Светлана, медик по образованию, работала в пресс-службе Мариинской больницы и подрабатывала в агентстве недвижимости. В свободное время женщина участвовала работе в благотворительного фонда помощи детям из детских домов "Апрель".

Став волонтером, Светлана довольно скоро поняла: единственное, чем действительно можно помочь, – это забрать ребенка из казенного учреждения в семью.

Все началось в 2006 году с Даши – первой дочери Светланы, писала она в дневнике:

"Помню с детдомом, где была моя девочка, ездили на концерт какой-то, а потом ходили обедать. А у дочки была "шефиня" (куратор — прим. РИА Новости). Идём мы втроем: мелкая посередине, а мы с двух сторон ее за руки держим. И я умом понимаю, что надо руку отпустить и другого ребенка взять, что глупо это, но не могу… В общем, забрала я ее".

Через три месяца Светлана забрала из детского дома брата Даши – Филиппа. Мальчика отдали неохотно: с неврологическими болезнями его называли "неперспективным", но всего через пару месяцев у Светланы было ощущение, что они "связаны одной пуповиной".

Через год забрали и второго брата Даши – Мишу: "Муж сам сказал: так нельзя, как это – он один маленький там останется. Берем и не спорь… Я и не спорила".

 

"У вас нет детей!"

Восьмимесячную Полину – "Полишку, Полюню, Хомячишку" – с тяжелым медицинским диагнозом Светлана удочерила в мае 2011 года: "Поля — это чудо. Правда. Это какой-то подарок Небес. Я не сентиментальный человек, но Поля покорила всю семью. Мне кажется, я чувствую каждое ее движение, каждую улыбку".

Имея четырех приемных детей, Светлана продолжала волонтерить: ездила по детдомам и даже оформила шефство над подростками Сашей и Ваней. Они скоро должны были покинуть детдома. Многодетная мама водила детей в музеи, аквапарки и океанариумы, на разные кружки, брала с собой на Чёрное море в Таганрог к родителям, а также в Болгарию, Италию, Финляндию и Швейцарию. От этих поездок остались фотографии с улыбающимися лицами. Описывала их успехи и рассказывала о каждой маленькой победе. Крестила.

Но каждый раз, при взаимодействии с руководством детдома, школ и органами опеки, ей припоминали, что у нее нет своих детей.

"Мой любимый вопрос: "А есть ли у вас дети? Это детдомные, а ваши? Если своего вдруг родите, этих куда?". Вчера только лицезрела, как на полном серьезе директор ПТУ уговаривала Сашу, что лучше б ей быть сиротой, а не жить в семье".

 

Опекун один – государство

Воспитанники детского дома. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
В Москве за шесть лет число детей-сирот снизилось вдвое
В декабре 2012 года Светлана поехала в Екатеринбург, где теперь объявлена эпидемия СПИДа, за десятимесячной Милой. Тогда же она начала работу над тем, чтобы оформить опеку над маленьким Женей с расстройством ЦНС. Как она писала, дети в детдоме почти не ходят и не умеют говорить, но при "старании и индивидуальном внимании" нескольким можно было бы помочь.

Директор детского дома, однако, заявила, что инициатива Светланы выглядит странно:

"Опекун Жене не нужен. У него уже есть опекун – это государство. И вообще, у вас слишком много детей. Столько – это подозрительно".

Светлану такие претензии никогда не смущали, но битву за Женю она не выиграла – ему пришлось остаться в детдоме. Зимой мама пяти приемных детей узнала, что беременна.

В мае 2013 года семья Дель пополнилась еще двумя дочками – Викой и Ритой – опять из Екатеринбурга. Светлана рассказала форумчанам, что ее пригласили местные органы опеки. А девочки, по словам Дель, общаясь с ней, стали меняться на глазах. В лучшую сторону.

Каждые три месяца все дети с тяжелым диагнозом посещали больницу, где врачи измеряли их вирусную нагрузку (последние годы была нулевой), и давали лекарства на три месяца вперед.

В июле появился единственный родной сын – маленький Никита. А уже в ноябре Светлана с мужем оформили опеку над трехлетним Сергеем и годовалой Лерой, которую не смогла забрать ее подруга.

Под новый 2015 год мама уже одиннадцати детей привезла сразу трех малышей: Артема, Катю и Петю. Последний был желанным ребенком в своей кровной семье, но у него диагностировали синдром Дауна. Родители от мальчика отказались. Катя тоже оказалась в детдоме при живых родителях, которые решили устроить свою судьбу без нее.

"Но ведь и не очень симпатичным, и с синдромом Дауна тоже нужна семья, что ж делать. Не пропадать же из-за одной несчастной лишней хромосомы", – коротко прокомментировала новое пополнение многодетная мама-волонтер.

 

Семья или детдом

На вопросы о том, как она справляется с таким количеством детей, Светлана отвечала: с помощью няни, мужа, бабушек и старших детей, с которыми им "очень повезло". Кто-то назвал ее "мамой 80-го уровня".

Однако мнения форумчан насчет благополучия этой многодетной семьи разделились. Одни, побывав в гостях, писали, что дети производят впечатление ухоженных и любимых. Другие спрашивали, чем семья Светланы отличается от детдома. Например, негативное мнение сложилось у пользователя marilandi, которая решила оставить своего ребенка в доме Дель на день:

"Мой ребенок за весь день ни разу не видел ни одного взрослого и был брошен на попечение Филиппа. На вопрос, почему ребенок сказал, что ее не кормили, Света внятно ответить не смогла. Так же, как и на вопрос, почему ребенок приехал весь в мазуте".

Методы Нэнси Томас

По предварительным данным, поводом для изъятия стало сообщение воспитателя о том, что на теле шестилетнего Сережи Деля есть синяки: якобы мальчик сказал, что его ударил папа.

Светлана писала о Сереже, что он страдает "расстройством привязанности" по Нэнси Томас: "Он врет постоянно. Без смысла. Без выгоды для себя зачастую. Спросишь, например, что было в садике на завтрак? Он скажет — сосиски. А на самом деле – каша. Какой смысл врать? Какая мне разница?"

Однако симптом "расстройство привязанности", предложенный Нэнси Томас, психиатры и психотерапевты считают недоказанным наукой. А ее учение и вовсе опасным.  Дело в том, что сма женщина была кинологом и не имела психологического образования. Ее теория была основана на опыте дрессировки собак: кинолог предлагала родителям игнорировать базовые потребности детей (например, в еде), чтобы научить их слушаться. Среди жертв такого воспитания организация Advocates for children in therapy называет Ваню Скоробогатова, усыновленного американской семьей в 2003 году и погибшего в 2009 – от жестокого обращения.

Сама Светлана признавалась, что пытается воспитывать Сергея в рамках теории о нарушении привязанности:

"Стараюсь делать то, что советует Нэнси из возможного в наших реалиях. В сад-школу не ходим, максимально стараюсь замыкать общение на себя. Никаких приходящих-уходящих нянь. Обнимашки обязательные. Обкаканные вещи – стирать самому". 

В день, когда детей забрали, отец семейства Михаил Дель уехал на похороны матери в Петербург. Уточнить, где он сейчас, друг семьи Мария Эрмель не смогла.

Также она затруднилась назвать фамилию воспитателя и номер детского сада, откуда полиции якобы поступил звонок. При этом в инстаграме она написала, что по инициативе воспитателя родители других детей из сада, куда ходил Сережа, написали письмо о том, что "дети в сад ходят в грязной одежде, а Света пьяная".

Светлана Дель отказалась выйти на связь.

Травля приемных семей

Несмотря на все вышеперечисленное, Мария Эрмель, мать четырех приемных детей с особенностями развития и друг семьи Дель, уверена, что более адекватных родителей, чем Светлана и Михаил, сложно найти. Она называет инцидент с изъятием сразу десяти детей травлей приемных семей. Органы опеки пошли на преступление, раскрыв данные о детях, уверена она:

"Выбрали красивую, яркую семью и решили разрушить. Её уже разрушили: растоптали и унизили. Даже если детей вернут: как они теперь, с разглашёнными диагнозами, пойдут в школу?"

По ее словам, эта ситуация выгодна руководству детдомов: "На каждого ребенка в месяц выделяется около 100 тысяч рублей, а на ребенка с инвалидностью – до миллиона. Доходит до него, в лучшем случае, тысяч семь рублей. Эти деньги, в отличие, от выделяемых родителям, легко украсть".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Астахов: число лишенных родительских прав за 5 лет сократилось на треть
Однако руководитель группы по разработке профессионального стандарта специалистов органов опеки и попечительства, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних Галина Семья считает такую версию несостоятельной: "Деньги на ребенка в детдоме выделяются в муниципальном бюджете, они не спускаются из федерального. Местным властям выгоднее платить приемным родителям 20 тысяч рублей, чем на ребенка выделять миллион".

В 2015 году Светлана взяла последнюю дочь – Ирину, с поражением ЦНС. Тогда же Михаил оформил опеку над всеми приемными детьми. В конце года они переехали в Зеленоград, где и произошел прогремевший на всю страну случай.

Профессиональные родители

Ребенок держит за руку взрослого. Архив
© Fotolia/ Khorzhevska
Почти тысячу детей усыновили в 2016 году в Подмосковье
Треть детей из банка данных для усыновления – с инвалидностью. Приемным родителям, которые решатся оформить опеку над ними, положены ежемесячные вознаграждения. В Москве они самые высокие по России – 25 тысяч рублей каждому родителю и около 20 тысяч на пособие на ребенка, рассказывает Галина Семья.

"Минимум 50 тысяч рублей ежемесячно получают за ребенка-инвалида, если в семье оба родителя. Нередки случаи, когда они злоупотребляют выплатами: почуяв запах больших денег, начинают оформлять кредиты. Потом приходят в опеку, просят дать еще одного инвалида – не хватает денег на ипотеку".

Источник в органах опеки Москвы сообщила агентству, что недавно в Москву приехала семья с 15 детьми с инвалидностью. Родители не герои, а предприимчивые люди, считает она:

"Теперь у них дача-дворец, лошади, и дети дома практически не живут – все время в санаториях или где-то еще… Но почему-то, когда ребенка с нарушениями поведения из детдома отправляют в дурдом, то это карательная психиатрия, а когда его отправляет туда приемная мать – это забота о его здоровье. Мать назвала парня вором только за взятые без спроса из холодильника сосиски".

Как заявил руководитель столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян, с многодетной семьей Дель расторгнут договор об опеке восьми детей: город перечислял им ежемесячно свыше 630 тысяч рублей. По его словам, есть свидетельства того, что "дети были многого лишены".

Помимо больших выплат, в Москве есть другое заманчивое предложение: если родители воспитывают пять приемных детей, трое из которых с инвалидностью, и в течение десяти лет к ним нет никаких претензий от органов опеки, то они имеют право получить квартиру.

По случайному совпадению, Светлана Дель является приемной мамой около десяти лет и недавно переехала в Москву – в город с максимальными выплатами за опеку детей с инвалидностью. После чего сразу начались проблемы.

Самое странное, что за десять лет никаких нареканий к семейству Дель не было. Опекой было составлено минимум 30 отчетов: детей проверяли планово два раза в год и каждый раз при устройстве в семью нового ребенка.

То, что именно сейчас появились основания лишить их государственной поддержки, вызывает вопросы, говорит Галина Семья.

Также удивительно и отсутствие интереса опеки к оставшимся дома детям: Филиппу, Мише и Никите – если действительно есть опасность, почему они остаются со Светланой, замечают друзья семьи.

© Фото: из дневника Светланы Дель
Рисунок детей Светланы Дель

Ювенальная юстиция и чудовищный непрофессионализм

Специалисты считают, что в первую очередь надо решить проблему с отобранием детей сотрудниками МВД. Полиция имеет право срочно изъять детей из семьи, если им угрожает непосредственная опасность. Органы опеки прибегают к их помощи, чтобы не составлять акты и не проводить исследование жизни ребенка, говорит правозащитник центра "Иван-чай" Анна Кисличенко. По ее словам, это стало порочной практикой.

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© РИА Новости. Александр Вильф
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Итоги года. Институт семьи и ювенальная юстиция

"Как я знаю, полиция ездила забирать детей в разные точки города, без предупреждения и документов. Что угрожало им на ёлке, в балетной студии? Я не вижу такой срочности. Это почище любой ювенальной страны вроде Норвегии", – в свою очередь говорит Галина Семья.

По ее словам, органы опеки проявили непрофессионализм и даже совершили преступление, изъяв сразу десять детей и распределив их в разные места. В Москве при департаменте соцзащиты существует специальный консилиум, который рассматривает вопросы отобрания в течение трех дней:

"Есть специалисты, которые могут оценить ситуацию, поговорив с детьми, определить происхождение синяка: в результате удара ремнём, прижигания сигареты или во время игры. Я не понимаю, почему не привлекли их".

В прошлом году, по данным Галины Семьи, 61621 ребенок был лишен родителей и отправлен в детдом. Из них только пять тысяч удалось вернуть в семью. Главная проблема в том, что нет никаких правовых механизмов, которые позволяют вернуть детей, если органы опеки ошиблись. Так же, как и нет термина "изъятие" – вместо него юристы до сих пор используют более политкорректное "отобрание до выяснения обстоятельств".

Ситуацию со Светланой Дель член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних считает небезнадежной: благодаря шуму, который подняли в сети и СМИ. Но сколько менее известных родителей рискуют не вернуть детей домой, сказать гораздо сложнее.

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Общество
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48 пользователей оставили 89 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
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  • tjulenevm
    В этой истории надо разобраться как следует. 1)Бизнес-интересы родителей к усыновленным детям крайне неубедительны: а) сумма на 10 детей, к тому же серьезно больных, в 500 тыр в месяц вряд ли кого побудит заняться таким "бизнесом"-это вам скажет любой бизнесмен или родитель, у кого есть хоть один ребёнок. б) львиная доля этой суммы-косвенные выплаты в виде льгот, налоговых вычетов и т.п., за оставшиеся деньги перед государством надо отчитываться.
    Так что господа, завидующие такой сумме, успокойтесь уже.
    2) Что плохого, что в доме есть няня?? Теперь на этом основании всех богатых, нанявших нянь, родительских прав будем лишать, а детей у них отбирать?
    3) Дети на фотах как-то естественно счастливы и сыты. Это дети, которых плохо кормят и одевают, а ещё и избивают??
    4) По поводу синяков: давайте разберёмся-где, когда, при каких обстоятельствах эти синяки появились у ребенка? Опросите, либо допросите, не только ребенка, но и других детей, родителей, воспитателей в д/с, иных свидетелей. Если всё будет указывать на домашнее насилие-принять меры в соответствии с Законом. Если синяки-результат детской потасовки, то какие претензии к родителям???
    5) По результатам проверки дать правовую оценку и вынести соответствующие закону решения в отношении и родителей, и должностных лиц, принявших решение об отобрании детей; результаты проверки опубликовать в СМИ.
    11:18
    19.01.2017
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  • m_borts
    Вы вводите в заблуждение Ваших читателей - расстройство привязанности это официальный диагноз, который в России в МКБ (медицинском классификаторе болезней) имеет шифр F94.
    11:25
    19.01.2017
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  • m_borts в ответ пользователю Адреналин(показатьскрыть)
    Адреналин, перед государством за эти платежи надо отчитываться. Опекуны ежемесячно предоставляют отчеты в опеку, с чеками. Опека ежегодно проводит выездные проверки планово, и в любой момент может нагрянуть внепланово. Если бы на приемных детях было бы так легко заработать, как кажется, у нас бы не было уже ни одного детского дома в стране.
    11:35
    19.01.2017
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  • kalmikof.sandgo
    вся Европа детьми торгует,сверх доходный бизнес , А наши чиновники креативные чем хуже?
    12:15
    19.01.2017
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  • oleg
    Иногда, складывается впечатление, что органы опеки в России как НКВД при СССР. Еще бы разрешили пытать родителей, чтобы получать письменные доказательство того, что они били детей, не кормили и т.д. Может пора ввести какую-нибудь статью в УК, чтобы органы опеки несли ответственность. Но судя по всему, квартиру в Москве давать не хотят, да и выплаты в 600 т.р./ мес... это почти как депутат. Но чиновникам видать не понять. что содержать инвалида, это не просто получать деньги и тратить на себя любимого, иногда надо и свои вкладывать. Скорее всего просто чья-то зависть.
    12:41
    19.01.2017
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  • Александр Жигачев
    Бизнес-вумен
    13:22
    19.01.2017
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  • Александр Жигачев в ответ пользователю m_borts(показатьскрыть)
    m_borts, выезжает на бумаге.
    13:24
    19.01.2017
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  • Deyn Donovan в ответ пользователю tjulenevm(показатьскрыть)
    tjulenevm, 500тыс.р.(на деле меньше, там не все инвалиды). Это чисто на руки. Льготы, в том числе и налоговые- это еще плюс к деньгам за сирот, за сирот-инвалидов.
    Насколько выгодно? Если спихнуть на старших воспитание детей, то довольно выгодно. Это не первый случай, когда ради денег усыновляют детей.
    2. НАФИГА усыновлять стольких, и брать няню? Который уже сейчас нету(из-за кризиса= денег стало не хватать). Смысл усыновлять стольких детей? Это не сами родили, а намеренно взяли к себе. Таких детей уже раз бросили, их скидывают на нянь, на старших детей. А потом травят байки- их дети трудные, они врут, про синяки на врали. Если они трудные, что же на нянь их скидывают?
    3. ОХ Фотки не показатель. Создать 1м идиллии за 24ч вполне возможно. Хватает семей с видимой идиллий.
    4. В том то и дело- что родители не проговорятся, а опросить детей, без забора их из семьи не возможно. Т.к. родители будут на них давить. Поэтому и существуют в развитых странах такие процедуры. Пока ребенок в семье- на него будут давить и запугивать, и он будет говорит то, что родители велят. К РОДИТЕЛЯМ претензии- где они были на момент детской потасовки? И почему ничего не знали, они же все такие хорошие, пофиг что их никогда нету, зато хорошие.
    13:36
    19.01.2017
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  • Deyn Donovan
    ria.ru/society/20170118/1485990677.html
    Одна старшая девочка сказала, я вернусь (в семью – ред.) при одном условии, что я не буду там прислугой
    Ну что? Защитнички. Я был прав, дети там всем занимались, а родители фиг знает где были.
    13:47
    19.01.2017
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  • karmashk
    это еще цветочки, ягодки будут ого-го. Кроме ювеналки, готов или принят закон о социальной заботе (вроде), принудительный, так же придут, отберут детей без предъявления претензий, будешь сопротивляться- признают психом и бунтарем, нарушителем закона, или вобще посадят. Защитных механизмов не предусмотрено законом, всё решается на месте "представителями" органов, которые, кстати, могут быть частными предприятиями (читай, коммерсантами). Средневековье
    14:25
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Igor Ilin в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, а вы посмотрите на ситуацию с другой стороны. Переехали в Москву, чтобы получить квартиру получше - это ни что иное, как улучшение жилищных условий, причем всей семьи и детей в том числе, и даже в первую очередь.
    В больших семьях всегда старшие дети помогают родителям в присмотре и даже в воспитании младших - это абсолютно нормально.
    Вот что нужно действительно запретить законодательно, так это писать комментарии вроде вашего.
    15:49
    19.01.2017
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  • 4620000 в ответ пользователю Irina_za(показатьскрыть)
    Irina_za, вот именно,но стадо сейчас наставит дизлайков бггг Ибо как так,мнение отличается
    16:05
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • 4620000 в ответ пользователю RRV RRV(показатьскрыть)
    RRV RRV, вот доказали вину их,вручили вам табельный,приведете приговор в исполнение?
    16:08
    19.01.2017
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  • 4620000 в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan,понимаешь в чем дело))) толпой и ее мнением элементарно управлять
    16:11
    19.01.2017
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  • Sergey Riabinin
    Скорее всего - это "проба пера" сил ювенальной юстиции VS нормальная семья. Ювенальщики настроены серьезно на результат - забрать детей и развалить все. После этого "дела", если им не обломают зубы, и детей отнимут, можно будет сказать, что меч занесен над каждой российской семьей. И если затем папа/мама что-то сделают/не сделают так, как хочется чиновнику - от мгновенно потеряет свою семью. Для чего еще нужна ЮЮ? Исключительно для того, чтобы управлять людьми.
    16:27
    19.01.2017
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  • Deyn Donovan в ответ пользователю Igor Ilin(показатьскрыть)
    Igor Ilin, Выше уже вскрылась правда. Есть видео с ребенком, который подтверждает что отец избил того парня. За то, что тот избил девочку и отнял еду у нее в детском саду(а это еще один повод задуматься- драка из-за еды? В дет. саду? С каких пор там вкусно кормят, что бы драться).
    В питере может мамашу знали, и покрывали, что бы не портить иллюзию счастья.
    ПОМОГАЮТ? Или заставляют помогать, ставя перед фактом- ты обязан. А дети завели детей? Или все же взрослые стольких усыновили, и спихнули все обязанности на детей старших.
    16:33
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Deyn Donovan в ответ пользователю 4620000(показатьскрыть)
    4620000, А мамаша не управляет мнением толпы и детей?
    Окей. Расскажите мне, как родители о 13 детях заботились? С утра прямо- кто готовил завтрак на всех? Мать? Или дети? Кто убирался, стирал и прочее- если матери нету? Логику куда тут многие девают? Или для них норма- старшие обслуга, а мать по фондам разъезжает.
    16:35
    19.01.2017
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  • Sergey Riabinin в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, сразу видно, что у вас или нет родных братьев/сестер, или вы никогда не помогали своим родителям с ними сидеть. У меня так 2 мелких брата появилось, когда мне было 9 и 11 лет соответственно. И надо сказать, меня в детском и подростковом возрасте утомляло с ними возиться. Уверен, что если бы нам изъяли из семьи и разъединили, я бы что-то подобное про "прислугу" мог бы брякнуть. Вмешательство в семью должно быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ процессом, а не отработанной технологией. Если на то пошло - лучше уж слежку и прослушку ставят на карантинный срок, чтобы выяснить ситуацию в семье, и только потом, если по таким данным наблюдений можно будет сделать выводы о домашнем насилии и неблагополучии - пускать псов ЮЮ и давать команду "фас", а не наоборот, с открытым забралом накинулись на семью и потом давай "разбираться", при этом тщательно обрабатывая детей на подконтрольных территориях, ограничивая их общение с родителями.
    16:39
    19.01.2017
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  • katya_k_s в ответ пользователю Sergey Riabinin(показатьскрыть)
    Sergey Riabinin, с чего Вы взяли, что все именно так как? Никто кроме детей, людей, общающихся с ними, этого точнее их знать не может.
    16:51
    19.01.2017
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  • vasiliy.mikhalev58
    Это полный беспридел, преступление по сговору! И это в правовом казалось бы государстве? Законы надо менять для защиты таких детей от произвола банд- опеки.
    16:55
    19.01.2017
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