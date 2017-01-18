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Общество

Угай свободен: прекращено дело о миссионерской деятельности йога-сектанта

17:3218.01.2017
(обновлено: 18:49 18.01.2017)
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Фестиваль индийской культуры Indian culture Fest 2016
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Антон Размахнин. Мировой суд Санкт-Петербурга прекратил административное дело о незаконном осуществлении миссионерской деятельности в отношении петербуржца Дмитрия Угая, выступавшего с лекцией на фестивале индийской культуры. Основание — отсутствие состава правонарушения, что выяснилось после допросов свидетелей. О подробностях этой истории — в материале РИА Новости.

Йога или проповедь

Сам Дмитрий Угай, а также его защитник юрист Сергей Латышевский утверждают, что лекция о философии йоги, прочитанная 22 октября 2016 года на фестивале "Ведалайф" в питерском лофт-проекте "Этажи", — не более чем экскурс в историю йога-культуры. "Не было озвучено ни одного чисто религиозного постулата, более того, ни одного названия конкретной религии я не употреблял, — заявил лектор после первого заседания суда 9 января. – Я также не называл ни одного из религиозных деятелей. Я не называл ни одной религиозной организации, я не утверждал, что нужно к ней присоединиться. Все мои сведения были изложены в просветительски-нейтральном порядке. Я предоставил слушателям право свободного выбора и список литературы, которую можно изучать".

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Поводом для задержания Угая стало, между тем, заявление петербуржца Наиля Насибуллина, который еще до проведения лекции известил полицию, что на фестивале "будет осуществляться миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов религиозного движения "Сознание Кришны" с распространением религиозной литературы и проведением молитвенных собраний с чтением мантр (молитв)".

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Собрание членов секты "Сознание Кришны"

Такое предположение имело под собой некоторые основания. Во-первых, Дмитрий Угай известен также под духовным именем Шрипад Бхакти Ашрай Данди Махарадж. "Это титул, который мне был присвоен за духовные заслуги", — комментирует Дмитрий. Под этим духовным именем Угай читает, в том числе, религиозные лекции в рамках движения "Шри Чайтанья Сарасват Матх" — это одно из современных религиозных течений на основе индуизма, родственное известному "Сознанию Кришны". "Я ему <этому движению> сочувствую, — отметил Дмитрий Угай, — но оно не является религиозной организацией. Это просто духовное направление".

Кроме того, фестивали "Ведалайф" в Санкт-Петербурге, по-видимому, организованы людьми, имеющими непосредственное отношение к "Шри Чайтанья Сарасват Матх": большинство результатов поиска по номеру телефона Надежды, одного из координаторов мероприятия, связаны с религиозным центром этой организации по адресу: Лахта (пригород Санкт-Петербурга), Морская улица, 15. Это одна из главных достопримечательностей поселка: экскурсоводы показывают храм туристам, утверждая, что это самое крупное во всей Европе святилище кришнаитов.

Отметим, что, по утверждению самого Угая, с организаторами фестиваля он не знаком и разговаривал с ними только по телефону. Сами же организаторы, по всей видимости, не намерены общаться с прессой: их телефоны с самого начала процесса не работают, а страницы в социальных сетях не активны. Павел Иванов, телефон которого указан как один из контактов организаторов фестивалей "Ведалайф" в Питере, не смог что-либо прокомментировать по поводу мероприятия, заявив, что не имел отношения к его организации и не присутствовал на нем. После чего связь с ним также прервалась.

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Зачем скрываться?

В итоге речь идет о выступлении проповедника одной из разновидностей индуизма на светском по статусу мероприятии, организованном активистами религиозной организации. Судья постановил, что данное выступление как таковое не было нарушением законодательства о миссионерской деятельности. Тем более что защита Дмитрия Угая привела заключения пятерых экспертов, утверждающих, что ни о какой проповеди в выступлении лектора говорить не приходится.

Статья 5.26 Кодекса об административных правонарушениях предполагает наказание за миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях. Санкции для граждан предусматривают штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц наказание серьезнее – от 100 тысяч до миллиона рублей. Это одно из возможных объяснений того, что фактические организаторы фестиваля "Ведалайф" — религиозная группа, созданная в соответствии с российскими законами, – избегают общения с прессой.

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Миссионерскую деятельность с 6 июля прошлого года регламентирует статья 24.1 федерального закона "О свободе совести и религиозных объединениях". Она дает определение: миссионерской является "деятельность религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объединения, осуществляемая непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо другими законными способами".

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Такое определение дает возможность трактовать речь Дмитрия Угая о йоге как миссионерскую. Распространение информации о вероучении? Разумеется. Среди лиц, не являющихся участниками данного объединения? В том числе, ведь мероприятие открытое. В целях вовлечения этих лиц в состав последователей? Возможно, и так – Наиль Насибуллин, подавший в полицию заблаговременную жалобу на лекцию, утверждает, что после нее Дмитрий приглашал желающих на занятия уже в религиозный центр в Лахте. Это, впрочем, как раз и нуждается в доказательстве.

Но даже если признать выступление Угая миссионерским – было ли оно незаконным? Миссионерская деятельность религиозной группы запрещена в жилых помещениях (п. 3 статьи 24.1) и в помещениях, принадлежащих другим религиозным организациям без их письменного разрешения (п. 4 этой же статьи). Явного запрета на то, чтобы арендовать частное пространство (такое как лофт) и проповедовать на нем, в законе нет.

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Заметим, что следующая статья этого же закона – 24.2 – задает дополнительные требования к миссионерству. Для того чтобы лекция Дмитрия Угая была безупречной с точки зрения закона, организаторы или сам лектор могли перестраховаться — иметь при себе "решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов письменного подтверждения получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной группы, выданного территориальным органом федерального органа государственной регистрации". Ну и – разумеется – миссионеры не должны призывать к нарушению общественного порядка, разрушению семьи, употреблению запрещенных веществ, самоубийству и другим подобным вещам, список которых дан в законе.

© Аккаунт Vedalife в Спб в Fecebook
Афиша лекции Дмитрия Угая

"Этих ребят мы, конечно, знаем, — улыбается московская тренер по йоге Александра Лидина. — Да, кришнаитики. То есть Общество сознания Кришны — отдельно, а "Шри Чайтанья…" отдельно, но в целом это примерно одно и то же. На фестивали типа "Ведалайфа" много кто ходит, и обычная йога-публика тоже. Почему нет — можно послушать музыку, поесть на халяву".

По словам Александры, подобные фестивали организуются именно "на нейтральной территории в городе", но имеют обычно и религиозный подтекст — тем и ценны для общины: "Двести человек придет, двадцать послушают лекцию, один-два и правда придут в секту — поди плохо!" Именно против подобных практик и направлено законодательство, требующее от религиозных групп и организаций действовать открыто.

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