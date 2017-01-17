Почти 70% дорожных штрафов в прошлом году были оплачены со "скидкой"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Почти 70% штрафов в прошлом году в России были оплачены со "скидкой" в 50%, сообщает во вторник ГИБДД России.

"В прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 87,1 миллиона постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, из них 85,6 миллиона могли быть уплачены в размере 50%. Всего уплачено со скидкой 41,4 миллиона, что составляет 67,5% от общего количества уплаченных административных штрафов 61,3 миллиона. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство воспользовалось уплатой штрафа "со скидкой", — говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило, что по статье КоАП РФ об уклонении от исполнения административного наказания в прошлом году было возбуждено 1 миллион дел.

"В Госавтоинспекции уверены, что возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в области дорожного движения в размере половины суммы стимулирует граждан не затягивать с этой процедурой и таким образом должна повысить количество штрафов, уплачиваемых правонарушителями добровольно. Это позволит сконцентрировать усилия государства на борьбе с действительно злостными неплательщиками штрафов", — добавили в ведомстве.

Больше года в российском законодательстве действует норма, позволяющая уплачивать административные штрафы за большинство нарушений Правил дорожного движения в размере 50%. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.