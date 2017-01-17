Охотник голыми руками спас из полыньи кабанов, провалившихся под лед

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В сеть попал видеоролик, в котором охотник вытаскивает из полыньи трех провалившихся под лед кабанов. Видео, предположительно снятое в Иркутской области, было опубликовано его товарищем, который заснял момент спасения животных.

Двое мужчин, которые собирались охотиться на зайцев, обнаружили трех кабанов, оказавшихся в полынье. Охотники решили приблизиться и помочь животным: один из них за уши вытаскивал животных из проруби, пока его товарищ снимал спасательную операцию на видео.

"Сфоткай меня, поймал я его!" — кричит добровольный спасатель своему другу. Спасенные из проруби кабаны не оказали мужчине никакого сопротивления и позволили позировать с собой, а затем удалились в кусты.