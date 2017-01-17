Автор инициативы о таране автомобилей скорой помощи пояснил суть проекта

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Дмитрий Чугунов, автор инициативы о таране автомобилей каретами скорой помощи пояснил, что предлагает в первую очередь разработать упрощенный механизм денежной компенсации водителям, чей транспорт был поврежден скорой.
"Мы с вами, получается, обсуждаем мою инициативу месячной давности… Здесь нужно уточнение небольшое дать. Речь идет не о таране – это слово всем очень нравится. В первую очередь, мы говорим о том, что если машина скорой помощи задевает автомобиль при попытке проникнуть на территорию придомовую, то мы говорим о том, что водитель не должен заморачиваться этим вопросом: поцарапает он или не поцарапает эту машину, чтобы у него потом это не вычиталось из зарплаты", — рассказал Чугунов РИА Новости.
Со слов общественника, речь идет о создании компенсационных механизмов, которые бы позволяли бы водителям "сокрой" не выбирать между "ехать быстро и спасать жизнь или ехать медленно, чтобы не попасть на деньги".
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"Мы сейчас уже не спеша в рамках рабочей группы Общественной палаты будем прорабатывать, потому что быстрых решений здесь не бывает", — добавил общественник.