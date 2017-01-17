Россия обжалует решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минюст России в течение трех месяцев обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по искам в связи с "законом Димы Яковлева", сообщает пресс-служба ведомства.

Введение в России ограничений на усыновление не нарушало международных норм и соответствовало конституции, заявили в министерстве. Авторы закона ставили цель защитить интересы детей и потенциальных усыновителей.

"Европейский Суд по правам человека неоправданно расширил толкование правоотношений, сложившихся между гражданами США и детьми-сиротами, подведя их под понятие "частная жизнь", включающее в себя право устанавливать и развивать отношения с другими людьми, право на "личное развитие", право на самоопределение, право на гендерную идентификацию, сексуальную ориентацию и сексуальную жизнь", — объяснили в Минюсте.

Ранее ЕСПЧ удовлетворил иск жителей США, которые утверждали, что закон, запрещающий иностранцам усыновлять российских детей, нарушает положения Конвенции по правам человека. Суд постановил, что "закон Димы Яковлева" противоречит международным нормам, и обязал российскую сторону выплатить каждому истцу денежную компенсацию. Вердикт ЕСПЧ вызвал критическую реакцию Москвы, российские политики назвали решение политизированным.

Согласно действующему законодательству, Россия не обязана исполнять решения международных судов, если они противоречат конституции страны. Проверку постановлений международных инстанций проводит Конституционный суд.