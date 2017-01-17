Россия обжалует решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минюст России в течение трех месяцев обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по искам в связи с "законом Димы Яковлева", сообщает пресс-служба ведомства.
"Европейский Суд по правам человека неоправданно расширил толкование правоотношений, сложившихся между гражданами США и детьми-сиротами, подведя их под понятие "частная жизнь", включающее в себя право устанавливать и развивать отношения с другими людьми, право на "личное развитие", право на самоопределение, право на гендерную идентификацию, сексуальную ориентацию и сексуальную жизнь", — объяснили в Минюсте.
Согласно действующему законодательству, Россия не обязана исполнять решения международных судов, если они противоречат конституции страны. Проверку постановлений международных инстанций проводит Конституционный суд.