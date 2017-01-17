Диссовет МГУ рассмотрит диссертацию Мединского до 1 марта

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Диссертация главы Минкультуры Владимира Мединского поступила на рассмотрение МГУ 21 декабря, двухмесячный срок ее рассмотрения завершится 1 марта 2017 года, об этом РИА Новости сообщил глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.

"Диссертация поступила в МГУ 21 декабря. Она находится там на рассмотрении, поскольку она поступила 21 декабря, вот с этого момента начинается срок двухмесячный (для рассмотрения), исключая, может быть, даже каникулы. То есть это возможно теперь уже по нормативным нашим срокам, наверно, в районе 1 марта", — сказал Филиппов.

Участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий в апреле подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков", по его словам, абсурдна и не имеет научной ценности. Мединский защитил диссертацию в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ), однако, как пояснили РИА Новости в Минкультуры, позже диссертационный совет РГСУ был распущен, поэтому вопрос о степени был перенесен в Уральский федеральный университет.

В назначенный срок заседание диссертационного совета УрФУ не провели из-за отсутствия на нем Мединского, после чего Высшая аттестационная комиссия (ВАК) объявила об отзыве дела из диссертационного совета, так как истек двухмесячный срок на ее рассмотрение. Позднее глава ВАК Владимир Филиппов сообщил РИА Новости, что диссертацию рассмотрят на историческом факультете МГУ в двухмесячный срок, то есть до конца января 2017 года.