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Общество

Эксперт назвал плюсы и минусы запрета усыновления детей из РФ иностранцами

Тема:
Главное за 17 января 2017 года (8)
16:1717.01.2017
(обновлено: 18:44 17.01.2017)
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Подросток у окна. Архивное фото
© Fotolia/ Jan H. Andersen

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Запрет на усыновление иностранцами российских детей дал стимул развитию российской системы усыновления, однако для некоторых ребят переезд в семью на Запад – по-прежнему возможность своевременно получить передовые медицинские услуги, заявила РИА Новости член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, директор Центра лечебной педагогики Анна Битова.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Patrick Hertzog
В ОП назвали решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" политическим
Ранее ЕСПЧ вынес решение по серии исков против России в связи с "законом Димы Яковлева", в котором отметил нарушение Москвой ряда статьей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Иски против России были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей — граждан РФ. ЕСПЧ постановил, что Россия должна была выплатить каждой паре будущих родителей 3000 евро в качестве морального ущерба и по 600 долларов США на покрытие издержек и расходов (за исключением двух заявителей, чей адвокат действовал на общественных началах).

Член Совета Федерации Елена Мизулина. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Мизулина прокомментировала решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"
"Я бы смотрела на закон с разных сторон. В России сейчас тоже хорошо развито усыновление. Мы только что были во Владимирской области, и там, например, в доме ребенка уходит за год детей больше, чем поступает, то есть буквально ребенок поступает и его усыновляют, конечно, если у него нет особых проблем. То есть вообще нет вопроса об усыновлении детей без особенностей – разного возраста все усыновлены, все устроены. И даже уже сейчас появляется очередь в Москве на детей с синдромом Дауна. Мне кажется, что в каком-то смысле этот запрет (на усыновление детей из России иностранцами – ред.) сыграл на развитие нашего российского усыновления", — сказала Битова.

Индивидуальная система

Тамара Плетнева. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Депутат о решении ЕСПЧ по закону "Димы Яковлева": наши дети - это наше дело
Она отметила, что также есть и те дети, которые из-за действующего запрета лишились возможности получить квалифицированную медпомощь.

"Система усыновления должна быть чрезвычайно индивидуальной. Какой-то семье конкретной можно доверить ребенка, и мы спокойно к этому относимся, (а) для какого-то ребенка лучше остаться в России, в своей языковой среде и в своих культурных особенностях. Для какого-то ребенка, если мы его не отдадим на Запад, где используются более передовые медицинские технологии, то получится, что он своевременно не будет прооперирован, не будет своевременно вылечен. Когда мы сокращаем его возможности, мы нарушаем и его права", — сказала эксперт.

Олег Смолин - Депутат ГД. Архивное фото
© РИА Новости
Депутат Госдумы от КПРФ предлагает смягчить "закон Димы Яковлева"
Битова подчеркнула, что ее мнение не однозначно, но "сейчас, когда мы надеемся на улучшение отношений с Западом в политической сфере, то надо надеяться и на то, что этот вопрос тоже урегулируется".

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

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