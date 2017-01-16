Московские власти выпустили методичку для мигрантов в виде комиксов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Московские власти выпустили методические рекомендации по поведению мигрантов в России в виде комиксов, соответствующая брошюра попала в распоряжение РИА Новости.
Освоить правила поведения, изучить порядки и краткую историю Москвы в брошюре для мигрантов помогают известные персонажи русских сказок, среди которых три богатыря, Снегурочка, Купава и Василиса.
Так, например, об основных правилах при устройстве мигранта на работу рассказывает Снегурочка. Василиса на страницах брошюры объясняет жительнице Таджикистана, что делать мигранту, если ему отказали в оформлении патента, и учит приезжих русскому языку. Также персонажи сказок рассказывают, в каких случаях мигрантам запрещают въезжать в Россию и что делать в таких ситуациях.
Для закрепления изученного материала читатели буклетов могут пройти тесты, а в конце брошюры свериться с правильными ответами.
Особый раздел посвящен Московскому метрополитену, где Василиса и Купава объясняют мигрантам правила пользования метро и проездными билетами.
Ранее сообщалось, что разработка и распространение данной методички могут обойтись в 7,3 миллиона рублей.