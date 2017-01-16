Московские власти выпустили методичку для мигрантов в виде комиксов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Московские власти выпустили методические рекомендации по поведению мигрантов в России в виде комиксов, соответствующая брошюра попала в распоряжение РИА Новости.

Освоить правила поведения, изучить порядки и краткую историю Москвы в брошюре для мигрантов помогают известные персонажи русских сказок, среди которых три богатыря, Снегурочка, Купава и Василиса.

Так, например, об основных правилах при устройстве мигранта на работу рассказывает Снегурочка. Василиса на страницах брошюры объясняет жительнице Таджикистана, что делать мигранту, если ему отказали в оформлении патента, и учит приезжих русскому языку. Также персонажи сказок рассказывают, в каких случаях мигрантам запрещают въезжать в Россию и что делать в таких ситуациях.

Для закрепления изученного материала читатели буклетов могут пройти тесты, а в конце брошюры свериться с правильными ответами.

© Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Информационное издание для мигрантов

Помимо практической информации — сведений о том, как и где мигранту оформить документы, например, переоформить патент, в брошюре имеются и экскурсионные материалы. На страницах приезжим рассказывают, куда можно пойти в Москве и какие исторические места посетить — здесь перечислены и проиллюстрированы основные усадебные и спортивные комплексы, места отдыха, театры и музеи.

Особый раздел посвящен Московскому метрополитену, где Василиса и Купава объясняют мигрантам правила пользования метро и проездными билетами.

Ранее сообщалось, что разработка и распространение данной методички могут обойтись в 7,3 миллиона рублей.