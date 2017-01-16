В Госдуму внесен проект, лишающий депутатов и сенаторов доплат к пенсии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект, предлагающий отменить доплату к пенсии для депутатов Думы и членов Совета Федерации.
"В итоге, ежемесячная доплата приводит к тому, что пенсия бывших депутатов Госдумы и членов Совфеда существенно превышают средний размер пенсии по РФ, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии", — говорится в пояснительной записке.
Автор уточняет, что правовой смысл статуса члена Совфеда и депутата Госдумы состоит исключительно в том, чтобы максимально эффективно реализовывать свои полномочия в период их осуществления, а получение привилегий за пределами срока их исполнения в это не входит.
По мнению Киринного, данный проект закона должен вступить в силу с 1 января 2018 года.