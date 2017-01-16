Sputnik открывает современную радиостудию в Уругвае

МОНТЕВИДЕО, 16 января — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik объявило о запуске радиовещания из новой студии в Монтевидео, Уругвай. Новая радиостудия оснащена самым современным оборудованием и на сегодняшний день является одной из лучших радийных площадок в Уругвае. Первым проектом из новой студии стала ежедневная радиопрограмма "На орбите" (En Orbita), которая за 60 минут расскажет слушателям о самых важных международных событиях, а ее участниками станут известные ньюсмейкеры и эксперты. Ведущими программы стали журналисты Федерико Гюрковиц (Federico Gyurkovits) и Алехандра Патроне (Alejandra Patrone), которые имеют многолетний опыт работы в ведущих уругвайских СМИ.

Новая новостная программа En Orbita состоит из пяти тематических разделов, первый из которых включает подборку самых актуальных новостей за прошедший день. В рубрике "Телескоп" (Telescopio) приглашенные аналитики и эксперты обсуждают самые насущные международные вопросы. Темам повседневной жизни, здравоохранения и культуры будет посвящена специальная рубрика "Зона Виолета" (Zona Violeta). В разделе "Большой взрыв" (Big Bang) будут освещаться новости науки и инноваций, а в рубрике "Наличность" (Contante y Sonante) ведущие будут обсуждать вопросы экономики. Онлайн вещание новой программы будет вестись на сайте в 21:00 по уругвайскому времени с повторами в 23:00 и час ночи. Программа будет выходить с понедельника по пятницу, также она будет доступна в виде подкастов на сайте Sputnik Mundo.

Главный редактор агентства Sputnik Mundo Патриция Ли Винн (Patricia Lee Wynne) в Монтевидео отметила: "Мы очень рады, что начинаем вещание нашей радиопрограммы в Монтевидео. Мы хотим донести до нашей аудитории главные международные и региональные новости, а также мнения ньюсмейкеров и аналитиков. Мы следуем нашей миссии — "рассказываем то, о чем другие молчат"".

Sputnik выпускает в Латинской Америке также две другие радиопрограммы: "Голоса мира" (Voces del Mundo) с Тельмой Лудзани (Telma Luzzani), которая транслируется из Буэнос-Айреса на местной радиостанции АМ750, и "Международный GPS" (GPS Internacional) с Фабианом Кардозо (Fabián Cardozo), которая выпускается в сотрудничестве с Национальным Радио Уругвая.

Sputnik — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.