МЭБ вернуло России статус страны, свободной от ящура

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) вернуло России статус страны, благополучной по ящуру без вакцинации, за исключением Владимирской области с 13 января, сообщает Россельхознадзор в понедельник.

"Генеральный директор… МЭБ Моник Элуа направила в Россельхознадзор официальное письмо, в котором сообщила о том, что научная комиссия МЭБ по болезням животным изучила отчет российской стороны о проделанной Россельхознадзором работе по сдерживанию ящура во Владимирской области. По результатам рассмотрения отчета Комиссия МЭБ пришла к выводу о том, что Россия выполняет положения статьи 8.8.6 Ветеринарно-санитарного кодекса по наземным животным… в отношении установления зоны сдерживания заболевания на территории страны", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим статус России как страны, благополучной по ящуру без вакцинации, за исключением Владимирской области, признанный Всемирной ассамблеей делегатов в рамках Резолюции 16 от мая 2016 года, восстанавливается с 13 января, отмечают в Россельхознадзроре.

Глава российского ведомства Сергей Данкверт 7 декабря прошлого года отмечал, что Россия, получив от МЭБ статус страны, свободной от ящура, вряд ли его утратит. Он отметил, что вспышку ящура под Владимиром удалось быстро локализовать.

В рамках сессии Всемирной организации здравоохранения животных (или Международного эпизоотического бюро — МЭБ) в мае прошлого года МЭБ присваивало странам официальные международные статусы благополучия в отношении ряда заболеваний, в том числе ящура. Россия была единогласно признана свободной от этого заболевания.

Однако в конце октября вспышка ящура была зафиксирована в одном из хозяйств Владимирской области, а в конце ноября — в Забайкальском крае. По данным регионального управления Россельхознадзора, вирус мог быть занесен на территорию Забайкалья из Китая. Путь заражения пока до конца неизвестен.