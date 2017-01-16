Минтруд не планирует пересматривать права льготников на досрочную пенсию

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Минтруд РФ не планирует пересматривать право различных категорий льготников на досрочную пенсию, сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Дискуссия о том, что надо отменить право на досрочные пенсии, периодически возникают в экспертной среде, в частности, в контексте предложений по уменьшению дефицита бюджета Пенсионного фонда России.

"Мы сделали главное – ввели в 2013 году дополнительные тарифы по результатам специальной оценки условий труда за тех, кто работает во вредных и опасных условиях. Таким образом, появился источник для формирования льготных пенсий. Конечно, он не достаточный, тариф для этой категории работников должен быть выше. Но есть решение не поднимать тарифы до 2018 года", — заявил Топилин.

"Что касается других категорий льготников, пока пересматривать их право на досрочную пенсию никто не планирует", — добавил он.

По данным РГ, на заслуженный отдых досрочно выходит практически каждый третий пенсионер в РФ. Право на это имеют не только те, кто трудился во вредных и опасных условиях, но многие другие категории россиян – медработники, работники сцены, геологи, работники авиации, многодетные матери (родившие и вырастившие более пяти детей и имеющие при этом страховой стаж от 15 лет), матери детей-инвалидов и так далее.