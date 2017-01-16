Адвокат Павленского не знает о его отъезде за границу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Защите акциониста Петра Павленского пока ничего неизвестно о его эмиграции из России вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Динзе.

"У нас таких данных нет, о том, что он эмигрировал и намерен просить политическое убежище во Франции", — сказал адвокат, комментируя сообщения СМИ.

При этом юрист подтвердил данные о том, что следствие начало в отношении Павленского и Шалыгиной проверку "о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера".

"Действительно, проводится проверка, но там очень мутная история", — сказал Динзе, не уточняя каких-либо деталей.

В Следственном комитете РИА Новости подтвердили, что в отношении Павленского проводится проверка.

Павленский известен как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ.

После поджога двери здания на Лубянке суд обязал Павленского выплатить миллион рублей в качестве штрафа и компенсации за испорченное имущество. Акционист заявлял, что выплачивать эту сумму он не намерен.