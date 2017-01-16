В Подмосковье завершились похороны жертв авиакатастрофы Ту-154
14:0816.01.2017
(обновлено: 19:34 16.01.2017)
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МЫТИЩИ (Московская обл.), 16 янв — РИА Новости. На Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье похоронены жертвы крушения самолета Ту-154 над Черным морем.
Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище похоронены 47 погибших при крушении самолета Ту-154, в том числе члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник Департамента культуры Антон Губанков и четверо журналистов, чьи родственники выразили желание о захоронении на военном кладбище. Ранее здесь же была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова.
Простится с погибшими пришли министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов, члены правительства и Совета Федерации, депутаты Госдумы, родные, близкие и сослуживцы. Они выразили соболезнования семьям погибших.
Статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков заверил родственников жертв трагедии во всемерной поддержке Минобороны РФ. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания, также выразил соболезнования от лица патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всей Русской православной церкви.
В течение дня в траурных залах Федерального военного мемориального кладбища проходила церемония прощания с погибшими в катастрофе. После завершения похорон на захоронения погибших установлен памятный камень, который после заменит скульптурная композиция.
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Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море состоялась в понедельник.
Трагедия произошла 25 декабря 2016 года: Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко перед началом гражданской панихиды по погибшим при крушении самолета Ту-154 в Черном море журналистам Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда" в ТЦ "Останкино".
Священнослужители на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Сотрудник правоохранительных органов у Успенского собора Новодевичьего монастыря, где проходит церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой.