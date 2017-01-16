В Подмосковье завершились похороны жертв авиакатастрофы Ту-154

Главное за 16 января 2017 года (6)

МЫТИЩИ (Московская обл.), 16 янв — РИА Новости. На Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье похоронены жертвы крушения самолета Ту-154 над Черным морем.

Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище похоронены 47 погибших при крушении самолета Ту-154, в том числе члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник Департамента культуры Антон Губанков и четверо журналистов, чьи родственники выразили желание о захоронении на военном кладбище. Ранее здесь же была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова.

Простится с погибшими пришли министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов, члены правительства и Совета Федерации, депутаты Госдумы, родные, близкие и сослуживцы. Они выразили соболезнования семьям погибших.

Статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков заверил родственников жертв трагедии во всемерной поддержке Минобороны РФ. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания, также выразил соболезнования от лица патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всей Русской православной церкви.

В течение дня в траурных залах Федерального военного мемориального кладбища проходила церемония прощания с погибшими в катастрофе. После завершения похорон на захоронения погибших установлен памятный камень, который после заменит скульптурная композиция.

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