Москва потребует с автовладельцев более пяти млн рублей за порчу светофоров

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Власти Москвы с 2014 года предъявили 138 претензий более чем на 7,4 миллиона рублей автомобилистам за порчу светофоров, однако получили лишь 2,3 миллиона рублей возмещения, уплаты остальной суммы в 5,1 миллиона рублей планируется добиться через суд, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"С 2014 года ЦОДД (Центр организации дорожного движения) предъявил 138 претензий на сумму 7 миллионов 400 тысяч рублей автовладельцам, виновным в порче светофорных объектов в Москве, 2 миллиона 300 тысяч уже возмещены. Остальные деньги будут возмещаться через судебные решения", — сказал журналистам Ликсутов.

Он отметил, что испорченные светофорные объекты ремонтируются сразу после получения сигнала об их повреждении. Среднее время восстановления светофоров не превышает полутора часов. Оперативная работа позволяет поддерживать безопасные условия на дорогах Москвы.

Контакт-центр "Московский транспорт" принимает разные сообщения о неисправностях светофоров и дорожных знаков. Чаще всего они получают повреждения из-за дорожно-транспортных происшествий.