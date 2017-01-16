От Кремля до гейзеров Камчатки: что стоит увидеть иностранцам в России

Британское издание The Telegraph посоветовало читателям провести следующий отпуск в России. И действительно, в нашей стране есть немало удивительных мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Редакция РИА Новости сделала подборку из 20 достопримечательностей — выберите те из них, которые, на ваш взгляд, следует посетить иностранным туристам. Чтобы проголосовать, нажмите на стрелки, расположенные слева от фотографий.