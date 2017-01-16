Британское издание The Telegraph посоветовало читателям провести следующий отпуск в России. И действительно, в нашей стране есть немало удивительных мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Редакция РИА Новости сделала подборку из 20 достопримечательностей — выберите те из них, которые, на ваш взгляд, следует посетить иностранным туристам. Чтобы проголосовать, нажмите на стрелки, расположенные слева от фотографий.
От Кремля до гейзеров Камчатки: что стоит увидеть иностранцам в России
- Ну почему именно иностранцам? Самим россиянам в нашей огромной стране ещё много чего посмотреть хочется! Вот тока мне из Владивостока в Москву слетать в отпуск на Кремль посмотреть соизмеримо с отдыхом в Таиланде. А моей сестре из Москвы куда дешевле в Грецию махнуть чем на Дальний Восток полюбоваться.02:0816.01.201710
- Сделали бы цены нормальными, сам бы все посмотрел...03:2916.01.20173
- Не понимаю.почему иностранцы не хотят смотреть на ТрансСиб железную дорогу?01:5116.01.20170
- Ну почему именно иностранцам? Самим россиянам в нашей огромной стране ещё много чего посмотреть хочется! Вот тока мне из Владивостока в Москву слетать в отпуск на Кремль посмотреть соизмеримо с отдыхом в Таиланде. А моей сестре из Москвы куда дешевле в Грецию махнуть чем на Дальний Восток полюбоваться.02:0816.01.201710
- Я хочу посетить все места! Я уже давно говорю: Россия-это невероятно красиво!02:1816.01.20171
- Одна природа Урала чего только стоит!!!!!не говоря про Кавказ и Алтай,да и много чего еще.03:0416.01.20171
- Магадан посетить Маска Скорби скульптор Эрнст Неизвестный, р.Колыма. ГУЛАГ
Welcome to Kolyma.03:2316.01.20171
- Сделали бы цены нормальными, сам бы все посмотрел...03:2916.01.20173
- Пусть посмотрят на сечинский особняк в барвихе, говорят очень красиво, но про него почему то не пишут в СМИ :)08:0616.01.20171
- В Казани и особенно в Чечне нечего смотреть. Казанский кулшариф построили несколько лет назад и поэтому не имеет никакой исторической ценности.08:2216.01.20172
- В Казань иностранцам лучше вообще не заезжать, низкий уровень сервиса и хамство обеспечены.08:2416.01.20171
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