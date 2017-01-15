Столичные власти рассказали, от чего будут зависеть цены на парковку

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пересмотр цен на парковку в Москве будет зависеть от дорожной ситуации, интенсивности движения, пропускной способности улиц, заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Он также отметил, что, появление платных парковок в столице привело к некоторым положительным изменениям. В частности, машин в центре стало меньше, и стоят они теперь не так долго.
Платные парковки заработали с 26 декабря еще на 206 улицах Москвы. Как ранее пояснили в департаменте транспорта, точечное расширение парковочного пространства коснется только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города — это очаги ДТП и места наибольшего скопления автомобилей. Жители смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20.00 до 08.00 и приобрести круглосуточное резидентное разрешение, стоимость которого не изменится и составляет 3 тысячи рублей в год.
Ранее в декабре Ликсутов сообщил, что загруженность улично-дорожной сети в Москве снизилась на 10% в местах действия измененных тарифов на платные парковки. Он также заявил, что зона платного паркинга в Москве будет постоянно точечно увеличиваться.