Столичные власти рассказали, от чего будут зависеть цены на парковку

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пересмотр цен на парковку в Москве будет зависеть от дорожной ситуации, интенсивности движения, пропускной способности улиц, заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Все будет зависеть от ситуации на дороге, интенсивности движения, пропускной способности улиц. А также от потребности москвичей в увеличении интенсивности движения городского транспорта. Пока считаем, что принятых мер в данный момент достаточно", — сказал Ликсутов в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос о том, будут ли цены на парковку отныне пересматриваться каждый год.

Он также отметил, что, появление платных парковок в столице привело к некоторым положительным изменениям. В частности, машин в центре стало меньше, и стоят они теперь не так долго.

"Количество парковочных сессий в пределах Третьего транспортного кольца снизилось в среднем на 10,7%, продолжительность парковки — на 16%, а в зонах с тарифом в 200 рублей в час даже на 22%. Если до подорожания автомобиль стоял там в среднем 79 минут, то теперь чуть больше часа. Проанализировали мы и интенсивность движения машин. В декабре прошлого года в сутки там проезжало 1,94 миллиона машин, в этом году — 1,85. То есть — минус почти 100 тысяч авто. Больше всего их количество сократилось на Никитском и Петровском бульварах, 3-й Тверской-Ямской и Мантулинской улицах", — отметил Ликсутов.

Платные парковки заработали с 26 декабря еще на 206 улицах Москвы. Как ранее пояснили в департаменте транспорта, точечное расширение парковочного пространства коснется только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города — это очаги ДТП и места наибольшего скопления автомобилей. Жители смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20.00 до 08.00 и приобрести круглосуточное резидентное разрешение, стоимость которого не изменится и составляет 3 тысячи рублей в год.

Ранее в декабре Ликсутов сообщил, что загруженность улично-дорожной сети в Москве снизилась на 10% в местах действия измененных тарифов на платные парковки. Он также заявил, что зона платного паркинга в Москве будет постоянно точечно увеличиваться.