Синоптики рассказали, сколько снега выпадет в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Снегопад в столичном регионе продолжится в течение всего дня и принесет с собой более 20% от месячной нормы осадков, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Снег будет идти в течение дня с последующим ослаблением осадков: 7-9 миллиметров ожидается", — отметил специалист центра, добавив, что это составляет чуть больше 21% от месячной нормы в 42 миллиметра.

При этом температурный режим пока на 7-9 градусов выше климатической нормы из-за волнового атмосферного фронта. Но тепло продержится недолго, и уже в ночь на понедельник осадки прекратятся, а температура понизится.

"Снег прекратится сегодня, а завтра по области возможен только кратковременный снег местами. Также ожидается понижение температуры: в столице до —2… —4 градусов днем, по области —2… —7 градусов", — сообщили в "Фобосе".

Погода в Москве >>