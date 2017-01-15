Около 40 тысяч человек устраняют последствия снегопада в Москве

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Работы по вывозу снега на снегосплавные пункты организованы в Москве в непрерывном режиме, специализированная техника очищает от снега улицы, дороги и пешеходные зоны, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специализированная техника в 09:00 вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами", — рассказал Бирюков журналистам в воскресенье.

По его словам, коммунальные службы взяли под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в уборке города задействованы более 10 тысяч единиц специализированной техники и порядка 38 тысяч рабочих ручной уборки.

"В Москве в непрерывном режиме организованы работы по вывозу снега на снегосплавные пункты, а также по очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи", — подчеркнул заммэра.

Бирюков обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники в сопровождении экипажей ДПС, а к пешеходам — соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.

Фото опубликовано Ekaterina Barynina (@domino_bk) Янв 14 2017 в 11:45 PST

Заммэра добавил, что с начала января прирост снега в Москве составил 27 см, а за осенне-зимний период – более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 см.