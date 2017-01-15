Самолет "Икара", экстренно вернувшийся в Благовещенск, вылетел в Таиланд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании PEGAS FLY (юридическое наименование ООО "Авиакомпания "Икар"), летевший в субботу из Благовещенска в Таиланд и по техническим причинам вернувшийся в аэропорт вылета, в воскресенье отправился в Таиланд.

"В 9.15 (3.15 мск) сегодня самолет вылетел в Таиланд", — сообщили РИА Новости в справочной аэропорта "Игнатьево".

Как сообщалось, в субботу самолет Благовещенск-Пхукет (Таиланд) успел долететь практически до Харбина, когда экипаж принял решение вернуться. Пассажирам рейса была озвучена причина — неисправность системы кондиционирования. Самолет благополучно приземлился в Благовещенске.