В московских аэропортах отменены почти 40 рейсов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Почти 40 рейсов отменены в московских аэропортах, еще 11 рейсов задержаны, свидетельствуют данные на портале "Яндекс.Расписание".

Согласно данным сервиса на 00.50 мск, в аэропорту "Домодедово" пять рейсов задержаны, шесть отменены. В "Шереметьево" статус "отменен" имеют 32 рейса, статус "задержан" — шесть рейсов. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.

Ранее столичный главк МЧС сообщил, что в Москве в ближайшие часы ожидается метель, мокрый снег и сильный ветер, непогода продлится до утра воскресенья.