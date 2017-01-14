МЧС предупредило о непогоде в Москве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Метель, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы, возможно появление заторов на дорогах, непогода продлится до утра воскресенья, сообщает столичный главк экстренного ведомства.
Ведомство предупреждает о возможных заторах на дорогах, увеличении количества ДТП из-за ухудшения видимости. При усилении ветра спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, а автомобилистам — соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других машин.