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Общество

Похоронный бизнес: черные ритуалы на рынке сакральных услуг

19:3514.01.2017
(обновлено: 13:54 15.01.2017)
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Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции
© РИА Новости. Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Лариса Жукова. Ритуальные услуги представляют собой один из самых насыщенных и, вместе с тем, один из самых нерегулируемых рынков в экономике России. Больше десяти лет ведутся споры о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы вывести оборачивающиеся там миллиарды рублей из тени. О том, почему этого до сих пор не случилось, в каком состоянии похоронное дело сегодня, что представляет собой чёрный рынок ритуальных услуг и как новые технологии помогут сделать его более прозрачным – в материале РИА Новости. 

Бизнес-невидимка 

Ритуальные услуги – парадоксальное сочетание сакрального (обряды похорон или кремации, сам феномен смерти) и профанного (понятие бизнеса и рынка услуг). Возможно, отчасти поэтому в России в этой сфере деятельности до сих пор нет эффективного государственного контроля. 

Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости. Евгений Луковцев
СПОК: криминализация похоронного бизнеса становится тенденцией
В 2002 году правительство отменило обязательное лицензирование похоронных компаний. Это было сделано с целью борьбы с монополией на рынке, однако привело только к его криминализации. Сегодня две трети игроков – это чёрные агенты, уверен руководитель крупнейшего государственного похоронного агентства ГБУ "Ритуал" Артём Екимов. 

По данным центра защиты прав потребителей в сфере ритуальных услуг "Верум", эта цифра ещё больше. Как рассказал РИА Новости руководитель центра Владимир Горелов, только в Москве всего 20 официальных ритуальных агентств и свыше 2000 "серых". Как правило, это фирмы-"однодневки". 

© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Выставка похоронной отрасли "Некрополь - Tanexpo World Russia"

Деньги на костях

Закон "О погребении и похоронном деле" был принят в 1996 году. Он не предусматривает не только лицензирования, но и ответственности за нарушения в сфере похоронного бизнеса. Как раз согласно этому закону, каждый россиянин имеет право на бесплатные похороны. 

Сумма, которую государство выделяет на эти цели, разнится по регионам: в Москве это 16 тысяч рублей. Компенсируется оформление документов для погребения, стоимость гроба и сам процесс захоронения. Такие похороны не предполагают оплаты работы грузчиков, церемонии прощания, украшения могилы венками и даже креста. Как правило, их организуют для малоимущих, а также "невостребованных" и неопознанных людей, поэтому они составляют не более 5% от всех похорон.

Основной же рынок ритуальных услуг, когда за погребение платят родственники умерших, оценивается в 55,6 миллиардов рублей (данные Росстата на 2015 год). Речь только о легальном рынке. Объём "чёрного" эксперты оценивают по-разному: от 100 до 250 миллиардов рублей. 

© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Выставка похоронной отрасли "Некрополь - Tanexpo World Russia"

Дорогая смерть

Ежедневно в столице умирает около 300 человек, в год — больше 100 тысяч. Если из жизни уходит пожилой и не очень обеспеченный человек, тело доставляют в обычный морг. Если молодой или с достатком выше среднего – в судебный. Там уже находятся представители официальных похоронных агентств, которые предлагают свои услуги. В Москве монополия у городской похоронной службы ГБУ "Ритуал" – они сотрудничают почти со всеми моргами столицы.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Топилин видит возможность для сокращения смертности в стране

Хранение до одной недели, омывание, одевание умершего в похоронную одежду и вынос гроба с телом в зал для прощаний бесплатны. Но в ряде учреждений за это, а также за дополнительные процедуры (например, устранения посмертных дефектов), попросят до 30 тысяч рублей.  Услуги оказывают сотрудники морга или больницы – их оплата поступает в бюджет медицинского учреждения. 

За сбор документов, подготовку похоронных принадлежностей и доставку их в морг, организацию транспортировки тела до кладбища и обратный трансфер для родственников агентства берут от 32 тысяч рублей. В стоимость не входят гроб, венки, отпевание и поминки, а также место на кладбище. 

Гробы – одна из существенных статей расхода: стоимость начинается от 700 рублей ("социальный") и доходит до миллиона. Для их производства не разработаны ГОСТы, и, как правило, их делают из ворованной древесины, говорит Горелов. Но что самое страшное – дорогие гробы, на которых покойник был доставлен на кремацию, возвращаются обратно "в строй" и могут использоваться не по одному кругу. 

© РИА Новости. Всеволод Тарасевич
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Могильные надгробия в некрополе Александро-Невской Лавры
Место на кладбище так же становится предметом торга. По закону, оно предоставляется бесплатно. Однако в законе не прописано, где именно, поэтому рабочие просят взятки за то, чтобы не оставить гроб рядом с помойкой или ложбине, где вечно стоит вода. Отчасти это связано с нехваткой открытых погостов: так, жителей Москвы приходится хоронить в области.

Выставка похоронной отрасли Некрополь - Tanexpo World Russia
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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"Смерть пахнет ванилью": работники похоронной отрасли о тонкостях работы
Если же родственники хотят похоронить усопшего на закрытом кладбище, им нужно купить это право на аукционе в департаменте торговли и услуг Москвы. Цена за место на погосте будет варьироваться от 60 тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от его престижности. По данным Московской городской специализированной службы, за прошлый год через открытые торги продали 220 участков на сумму 220 миллионов рублей (средняя стоимость одного – миллион рублей).

Копка могилы, согласно ГБУ "Ритуал", стоит от 9 тысяч рублей в тёплое время года и от 11-ти – в холодное. 

Нижний порог общего чека за похороны – 50 тысяч рублей. Это самое скромное и экономное прощание, говорит Владимир Горелов. В среднем, похороны обходятся в 100 тысяч рублей. 20% получает агент: самые предприимчивые могут заработать неплохую сумму, организуя по несколько похорон в день. 

© РИА Новости. Евгений Биятов
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Церемония похорон оперной певицы Галины Вишневской

Охота за мертвецами

Чёрные агенты вынуждены находить клиентуру другими способами. Источниками информации о погибших для них становятся экстренные службы и правоохранительные органы. Они мониторят определённый район города, сутками напролет ожидая звонка о чьей-то смерти. "Охота" длится неделями, говорит Горелов. За нужные новости платят, в среднем, 20 тысяч рублей.

Митинское кладбище. Архивное фото
© РИА Новости. Георгий Куролесин
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СПОК: похоронные фирмы платят миллиарды рублей за данные о смерти москвичей

Затраты на неофициальные источники информации чёрные агенты компенсируют высокой стоимостью своих услуг. Сумма агентом определяется "на глазок". В распоряжении агентства есть документы, в которых цена за одну и ту же услугу – оформление документов – составляет от 300 до 1300 рублей. Мало того, что услуги зачастую сомнительные, они прописаны в поддельных бланках. Чтобы придать себе солидности, частные ритуальные агентства "мимикрируют" под государственные структуры: используют государственную символику (изображения герба и флага).

Нередко возникают ситуации, когда, добыв ценную информацию о смерти человека, чёрные агенты встречаются на пороге одной квартиры и устраивают драки, говорит руководитель центра "Верум". 

"Бывают вопиющие случаи, когда агенты приходят к родственникам ещё живого человека. Им передают в больнице, что тот находится в плохом состоянии, поэтому они хотят опередить конкурентов. Иногда ритуальщик по ошибке забирает из морга чужое тело – и вместо любимой бабушки хоронят незнакомого дедушку".

Обычно люди жалуются только на качество изготовляемых надгробий, когда проходит продолжительное время после смерти близкого, и эмоциональное состояние стабилизируется. Но все конфликты во время похорон чёрные агенты предпочитают решать на месте, уточняет Горелов. Мир нелегальных похоронных бизнесменов проблематичен и так: они конкурируют не только друг с другом, но и с монополистом. Например, им нередко отказывают в выдаче свидетельства о смерти в морге, аффилированном с официальной структурой.

© РИА Новости. Евгений Биятов
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ХХI-я специализированная выставка похоронных услуг "Некрополь-2013"

Выйти из сумрака

В 2014 года куратором отрасли ритуальных услуг стало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Почти сразу началась работа над новым законопроектом. В 2015 году он был готов: предполагалось, что он вернет обязательное лицензирование, установит порядок работы кладбищ и введёт штрафы за незаконную передачу сведений о смерти – до 300 тысяч рублей. Однако закон так и не рассмотрели в парламенте.

Похороны. Архивное фото
© Fotolia/ Robert Hoetink
МСР: похоронное дело нужно вывести из-под влияния коммерсантов

Революцию в похоронном бизнесе может произвести так называемая "уберизация" (от названия приложения UBER) — автоматизированные сервисы услуг. 11 января стало известно о запуске мобильного приложения для организации похорон UMER. Как рассказал РИА Новости основатель сервиса Дмитрий Геранин, похороны можно будет организовать в несколько кликов: приложение представит каталоги агентств (выбор гробов, венков, катафалка, трансфера, ограды и т.д.) и приблизительную стоимость их услуг. 

Она вряд ли будет ниже средней рыночной в 50 тысяч рублей, заявил бизнесмен. Однако само появление сервиса поможет вывести из тени тех похоронных агентов, которые пока не имеют официальной регистрации. Вместо 20 тысяч рублей за незаконные данные о смерти, похоронные бизнесмены смогут получать информацию от самих пользователей – всего за 5 тысяч рублей. Также планируется исключать из приложения нечестных игроков, повышающих цены в процессе работы над заказом.

Создатель отметил, что за пару дней к нему обратились сотни компаний со всей страны. По его словам, контролем качества сервиса должны стать отзывы пользователей. Однако насколько независимыми будут их оценки, пока неясно. Также непонятно, не станет ли приложение новым агрегатором данных о смерти для чёрных агентов. 

Пока же, заключает Горелов, следует помнить: пользоваться услугами агентов в случае печального события вовсе не обязательно. Но желательно — выдворять их, если они пришли без приглашения.  

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Общество
Обсуждение
13 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Вячеслав Игнатьев
    Возможно звучит неоднозначно, но, следует собирать деньги с живых и обеспечивать выделение места захоронения на прикреплённом коадбище и покрытие минимальных расходов на похоронные процессы умерших.

    Граждане России уже начали полностью оплачивать свою старость. Похоронные расходы должны покрываться из пенсионных накоплений погребаемого.

    Все кладбища и службу поддержания чистоты и опрятности кладбищ необходимо сделать государственными с подчинением муниципалитету.
    Аналогично МРОТ, должна вводиться минимальная выплата на похоронные процессы в каждом регионе.

    Думаю справедливо считать, что каждый гражданин выслужил службу государству и оно должно выступить гарантом отдания почестей усопшего.
    Коммерческим организациям ничего кроме изготовления погребальных камней и венков доверить нельзя.
    23:49
    14.01.2017
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  • pani-Irina-scorpio
    один из самых криминальных и коррупционных.
    21:28
    14.01.2017
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