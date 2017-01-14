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Общество

Онищенко предложил запретить вейпы в России

16:2614.01.2017
(обновлено: 16:57 14.01.2017)
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Вейп. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что необходимо запретить курение электронных сигарет, так называемых вейпов, которые приносят вред здоровью нации.

Молодые люди курят электронные сигареты. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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Роспотребнадзор призвал ввести законодательное регулирование вейпов

Роспотребнадзор в субботу призвал ввести законодательное регулирование использования электронных сигарет ("вейпов"). По заявлению ведомства, электронные сигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они фактически могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них.

"Конечно же, электронные сигареты нужно законодательно приравнять к обороту табачных изделий, которые сейчас есть. Вейпы — это более изощренное рекрутирование молодого поколения путём создания некой субкультуры, которую сегодня мы безразлично наблюдаем. Здесь тоже нужно и урегулировать, а проще говоря, запретить курение вейпов", — сказал Онищенко РИА Новости, комментируя призыв Роспотребнадзора ввести законодательное регулирование использования вейпов.

Он добавил, что необходимо подумать, нужно ли такую идею оформить в законодательную инициативу. "Здесь надо смотреть, законодательно или не законодательно", — отметил парламентарий.

Электронная сигарета. Архивное фото
© AP Photo/ Nam Y. Huh, File
Депутат ЛДПР предлагает запретить курить вейпы в парках и скверах

"Давайте будем ответственны перед нашим будущим поколением и будем занимать позицию разумную, а не поддаваться на такие провокации. Кто-то на этом вовсе наживается цинично и грубо. Мы теряем здоровье нашей нации, самое страшное, что это молодое поколение", — подчеркнул депутат.

Онищенко посоветовал Роспотребнадзору и Минздраву "не разглагольствовать, а действовать профессионально, последовательно, с целью получить результат".

"Я бы посоветовал федеральным органам исполнительной власти не задумываться, а делать. Призывать не надо, надо работать в рамках тех полномочий, которые у них есть", — отметил бывший главный врач страны.

Внедрение культуры курения вейпов в сознание молодого поколения говорит о том, что "тратятся огромные деньги на привлечение профессионалов с целью вовлечения в эту культуру с последующим или прямым переходом на никотин, наркотики", считает Онищенко.

Депутат считает, что "все россказни" о минимальном вреде электронных сигарет опаснее, чем сигареты, поскольку данный факт не подтверждён мировым медицинским сообществом.

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Общество
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113 пользователей оставили 163 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Александр С.
    Господа Путин и Медведев, хватит заниматься непонятно чем. Запретите фальсифицированные продукты, коих на внутреннем рынке четверть от общего числа только по официальным данным! Вот где настоящая и главная угроза национальной безопасности, а не в курении и настойке боярышника!
    16:47
    14.01.2017
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  • Tut_en
    Онищенко в своем репертуаре."Достойный человек это не тот у которого нет недостатков,а тот у которого есть достоинства"Курение-это конечно вредная привычка,и с ней надо бороться,но человеку надо дать основу,в виде воспитания,образования и достойного бытия.И он сам сделает достойный выбор,в сторону достойного и здорового образа жизни.А то что за методы такие "погоним к здоровому образу жизни".Что вы там зациклились на запретительстве.Не учите,как жить,помогите деньгами.
    17:11
    14.01.2017
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