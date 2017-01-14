Роспотребнадзор призвал ввести законодательное регулирование вейпов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор призывает ввести законодательное регулирование использования электронных сигарет ("вейпов"), заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре пояснили, что после вступления в силу "антитабачного" закона, запрещающего курение табака в общественных местах, в России активизировалось использование электронных сигарет ("вейпинг").
Ведомство заявляет, что электронные сигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они, фактически, могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них, отмечает Роспотребнадзор.