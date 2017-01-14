Роспотребнадзор призвал ввести законодательное регулирование вейпов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор призывает ввести законодательное регулирование использования электронных сигарет ("вейпов"), заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считает необходимым ввести законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН) или продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН), в частности "вейпов", в Российской Федерации", — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что после вступления в силу "антитабачного" закона, запрещающего курение табака в общественных местах, в России активизировалось использование электронных сигарет ("вейпинг").

Электронные системы доставки никотина представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем. Роспотребнадзор обращает внимание на то, что производители используют агрессивное продвижение устройств для "вейпинга".

Ведомство заявляет, что электронные сигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они, фактически, могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них, отмечает Роспотребнадзор.