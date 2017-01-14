Минфин назвал ожидаемую минимальную цену на водку

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Новая минимальная розничная цена (МРЦ) на водку будет ниже предлагавшихся 219 рублей за бутылку 0,5 литра — возможно, в диапазоне 205-210 рублей, решение о величине МРЦ будет принято в ближайшие две недели, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
"Не думаю, что процесс (с определением новой величины МРЦ — ред.) будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две", — добавил он.
Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
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79.7%Нет, "паленого алкоголя" станет больше