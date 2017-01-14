Минфин назвал ожидаемую минимальную цену на водку

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Новая минимальная розничная цена (МРЦ) на водку будет ниже предлагавшихся 219 рублей за бутылку 0,5 литра — возможно, в диапазоне 205-210 рублей, решение о величине МРЦ будет принято в ближайшие две недели, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Сейчас проводятся расчеты…", — сказал Сазанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС.

"Не думаю, что процесс (с определением новой величины МРЦ — ред.) будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две", — добавил он.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

С 13 июня 2016 года минимальная цена установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. В августе прошлого года Минфин предложил повысить МРЦ до 197 рублей, однако это предложение принято не было, и цена осталась на прежнем уровне. В начале января министерство выступило за рост цены на 15% — до 219 рублей, однако позже сообщило, что это предложение было предварительным и величина новой МРЦ дорабатывается.