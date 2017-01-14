В московском метро появятся вагоны с USB-розетками

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В московском метро в 2017 году появятся более вместительные вагоны нового поколения, оснащенные USB-розетками и системами обеззараживания воздуха, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Разработанный совместно с ОАО "Метровагонмаш" поезд 765-й серии "Москва" начнут испытывать в январе 2017 года. Общий объем поставок новых вагонов на 2017-2020 годы составит 768 вагонов, формирующих 96 составов, ежеквартально в метро будут поступать 48 вагонов, отметили в пресс-службе.

"Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха…. Отличительной особенностью вагонов 765-й серии является тихий и плавный ход – поездки пассажиров станут значительно комфортнее. В поезде "Москва" появились и другие полезные нововведения: обновленная система информирования пассажиров, интерактивные схемы линий метрополитена и USB-розетки для зарядки гаджетов", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что поезда 765-й серии на 15% вместительнее прежних и способны перевозить до 2 тысяч человек. Были увеличены дверные проемы, между вагонами организован сквозной проход, а также добавлены места для инвалидных колясок.

Как сообщает столичный метрополитен, в 2016 году в эксплуатацию были введены 192 новых вагона 760-й серии, которые отличаются повышенным комфортом и уровнем безопасности. К 2020 году вагонный парк метро будет обновлен почти на 60%, заключили в пресс-службе.