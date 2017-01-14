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Общество

В московском метро появятся вагоны с USB-розетками

11:5414.01.2017
(обновлено: 11:57 14.01.2017)
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Поезд на станции метро Раменки Калининско-Солнцевской линии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В московском метро в 2017 году появятся более вместительные вагоны нового поколения, оснащенные USB-розетками и системами обеззараживания воздуха, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Дмитрий Пегов. Архивное фото
© РИА Новости. Денис Гришкин
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Разработанный совместно с ОАО "Метровагонмаш" поезд 765-й серии "Москва" начнут испытывать в январе 2017 года. Общий объем поставок новых вагонов на 2017-2020 годы составит 768 вагонов, формирующих 96 составов, ежеквартально в метро будут поступать 48 вагонов, отметили в пресс-службе.

"Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха…. Отличительной особенностью вагонов 765-й серии является тихий и плавный ход – поездки пассажиров станут значительно комфортнее. В поезде "Москва" появились и другие полезные нововведения: обновленная система информирования пассажиров, интерактивные схемы линий метрополитена и USB-розетки для зарядки гаджетов", — говорится в сообщении.

Станция Московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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В нем отмечается, что поезда 765-й серии на 15% вместительнее прежних и способны перевозить до 2 тысяч человек. Были увеличены дверные проемы, между вагонами организован сквозной проход, а также добавлены места для инвалидных колясок.

Как сообщает столичный метрополитен, в 2016 году в эксплуатацию были введены 192 новых вагона 760-й серии, которые отличаются повышенным комфортом и уровнем безопасности. К 2020 году вагонный парк метро будет обновлен почти на 60%, заключили в пресс-службе.

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Общество
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8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Ним в ответ пользователю jasmin.kofe(показатьскрыть)
    jasmin.kofe, какие ещё допуслуги платно?! Тариф в этом году на проезд в Мосметро повысили в полтора раза больше, чем была инфляция в прошлом году. Не понимаю, вообще как можно прогнозировать инфляцию в 2017 году ниже, чем в 2016, когда цены и тарифы с 1 января подняты в разы выше, чем инфляция прошлого года. Особенно странно, что электричество дорожает сильнее бензина...
    Кстати, на некоторых остановках общественного транспорта в городе уже некоторое время существует возможность подзаряжать свои устройства через USB-разъём.
    15:31
    14.01.2017
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  • Maksim Alekhin
    Плевать я хотел на эти розетки.. Вещь не самая необходимая, а новые вагоны это хорошо! Побыстрее бы обновили парк. А то досих пор на большинстве веток советские "ежи".
    01:44
    15.01.2017
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