Большинство россиян считают страну развитой и передовой, показал опрос

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россияне рассказали фонду "Общественное мнение" об отношении к своей стране и о том, как, на их взгляд, ее воспринимают в мире.

В частности, граждан спрашивали, боятся ли их страну за рубежом. 86% ответили "да", 7% — "нет". Год назад голоса распределились несколько иначе — 82% и 9% соответственно.

При этом 75% положительно относятся к тому, что их родина вызывает у других страх. 12%, напротив, считают, что бояться России — плохо.

Больше половины опрошенных — 67% — считают, что влияние России в мире в последние годы растет, причем, с точки зрения 14% россиян, это происходит в первую очередь из-за страха перед ней и ее военной мощью. 11% считают, что основная причина роста влияния — в правильной и независимой внешней политике. 7% полагают, что это заслуга лично Владимира Путина.

В то же время больше половины опрошенных — 51% — считают, что к России в мире в целом относятся необъективно.

Фонд "Общественное мнение" задавал и другие вопросы — например, о том, в какой стране мы живем: развитой и передовой или неразвитой и отсталой. 65% склоняются к первому варианту, 25% — ко второму.

Кроме того, 58% россиян считают, что живут в богатой стране, 33% — что в бедной. 70% опрошенных также уверены, что их страна является свбодной, 22% — что несвободной.

Опрос проводился 24-25 декабря. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек из более чем сотни населенных пунктов.