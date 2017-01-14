Куранты Нахимовского училища в Петербурге вновь начнут отсчитывать время

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Механизм исторических фасадных башенных часов на здании Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в Санкт-Петербурге, не работавший четыре десятилетия, запустят 14 января, сообщил журналистам в пятницу представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Четырнадцатого января на Петроградской набережной Санкт-Петербурга состоится церемония запуска уникальных фасадных башенных часов НВМУ, механизм которых… остановился более 40 лет назад", — сказал Дыгало.

Он отметил, что в торжественной церемонии, начало которой планируется в 11.30 мск, примут участие представители главного командования ВМФ России, правительства и законодательного собрания Санкт-Петербурга, воспитанники и руководство училища, ветераны ВМФ.

"Стрелки фасадных часов начнут свой ход в 12.00 одновременно с полуденным выстрелом орудия Петропавловской крепости", — заключил представитель ВМФ России.

Куранты Нахимовского училища были изготовлены петербургской часовой фирмой "Фридрих Винтер" более века назад. За это время механизм неоднократно ремонтировался, и для его запуска многие детали реставраторам пришлось вытачивать заново. Непосредственно реставрационные работы заняли более двух месяцев.

Свою фирму в Санкт-Петербурге Фридрих Винтер открыл в 1867 году. Только башенных курантов в Петербурге она установила более 60.