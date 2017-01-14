Девочкам, переведенным в Москву после ДТП в ХМАО, проведут диагностику

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Девочкам, доставленным в Москву после ДТП в ХМАО, нужны диагностические процедуры для определения продолжительности курса реабилитации, рассказал журналистам заместитель главврача по медицинской части Российской детской клинической больницы (РДКБ) Илья Зябкин.

Ранее стало известно, что двое пациентов, пострадавших 4 декабря в ДТП на трассе под Ханты-Мансийском, отправятся на реабилитацию в Москву.

"Понимания (о сроках реабилитации — ред.) сейчас пока нет, потому что нам нужно провести диагностические в том числе процедуры, чтобы это понимание было. И соответственно, я думаю, что в ближайшие, наверное, дни или недели мы будем понимать весь прогноз, который мы ожидаем", — отметил Зябкин.

Он также сообщил, что врачи РДКБ неоднократно проводили телемедицинские консультации с коллегами в регионе и постоянно мониторили ситуацию с состоянием детей.

По словам отца одной из пострадавших девочек, врачи показали "высочайший класс, вытащив людей с того света". Он отметил, что с детьми не заговаривают о произошедшей аварии.

"За этот месяц врачи добились таких результатов… Не будем задавать такой вопрос, потому что все может сейчас на исходную (вернуться), так сказать", — сказал он.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 4 декабря столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека. Позднее спецборт МЧС России доставил на лечение в Москву трех пострадавших детей.