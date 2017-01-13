Песков прокомментировал фотографию Путина с руководством "Вагнера"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телеканалу "Дождь" появившуюся в "ВКонтакте" фотографию, на которой Владимир Путин позирует вместе с руководством "ЧВК Вагнера" в Кремле, сказав, что в кулуарах президент много фотографировался с гостями, но отдельного общения с ни с кем не было.
Как сообщает "Дождь", Песков уточнил, что фотография была сделана в кулуарах Кремля во время торжественного приема по случаю празднования Дня Героев Отечества, и подчеркнул, что отдельно с руководителями ЧВК президент не общался.
"В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было", — приводятся слова Пескова на сайте телеканала.
Торжественный прием по случаю празднования Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялся 9 декабря. Участие в нем принял Путин. На мероприятие были приглашены более 350 человек: Герои России и Советского союза, кавалеры ордена святого Георгия и ордена Славы, руководители органов государственной власти.
Некоторые СМИ писали, что на фотографиях среди гостей приема был обнаружены представители Вагнера. Песков сообщал, что Уткин действительно присутствовал на приеме в Кремлевском дворце, поскольку является кавалером орденов Мужества.
Как писали российские СМИ со ссылкой на источники, Уткин в 2013 году оставил российские вооруженные силы, стал участником частной военной компании и, по разным данным, воевал в Сирии, а также на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.